ništa se ne mijenja

Ante Šušnjar demantira napise: Zabrana rada nedjeljom ostaje!

Piše HINA,
Zagreb: Ministar Ante Šušnjar obratio se medijima | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u ponedjeljak kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu, te je ustvrdio da je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini

"To uopće nije predmet reguliranja zakona o obrtu tako da ne vidim da bi došlo do bilo kakvih promjena", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara nakon svečana akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), komentirajući medijske napise kako se izmjenama zakona o obrtu planira ukinuti zabrana rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji. 

Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud dao je svoje rezultate na način da smo "te ljude (zaposlene u trgovini, op. ur.) vratili obiteljima, vratili za nedjeljni ručak", naveo je.

Rekao je i kako je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji" i da ga se "provodi zajedno u krugu obitelji".

Što se pak tiče financijskih pokazatelja, rekao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun.

"Mi smo društvo jednakih prilika, tržište je ravnopravno za sve, neće biti nikakvih diskriminacija u odnosu na pravi oblik tako da ne vidim mjesta spekulacijama", rekao je.

Dovoljan je, kako je kazao, Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.

"Radnih nedjelja je dovoljno, a financijski pokazatelji su takvi da ne vidimo gubitke, a obitelji imaju svoje članove nedjeljom za stolom", istaknuo je.

Portal Index u nedjelju je objavio kako Ministarstvo gospodarstva planira u drugom tromjesečju ove godine izmijeniti Zakon o obrtu tako da se obiteljskim obrtima u maloprodaji omogući rad nedjeljom bez ograničenja propisanih Zakonom o trgovini, kojima je rad nedjeljom zabranjen, osim 16 nedjelja godišnje.

Prema planu Ministarstva, kako donosi Index, izmjene bi se odnosile isključivo na obiteljske obrte koji obavljaju djelatnost prodavaonice i druge oblike trgovine na malo, drugim riječima na trgovine koje su u vlasništvu obiteljskih obrta. Na njih se, piše taj portal, više ne bi primjenjivala ograničenja tjednog radnog vremena ni zabrana rada na temelju posebnog propisa, a to se ne bi odnosilo na sve male trgovine niti na sve obrtnike, nego samo na one koji imaju status obiteljskog obrta.

