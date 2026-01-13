Šušnjar: Interes nam je da srpska rafinerija radi

Jadranski naftovod (Janaf) započeo je u utorak ponovno s transportom nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS), a ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je tim povodom da nam je prije svega interes da srpska rafinerija radi, te da RH očekuje da se preko Janafa transportiraju što veće količine nafte i da ta kompanija tako ostvari svoju ulogu stabilizirajućeg faktora i ključnog dionika energetske sigurnosti RH i regije.

Po njegovim riječima, očekuje se i da će Srbija sada zapuniti svoje robne zalihe koje je iskoristila za vrijeme američkih sankcija za preradu u svojoj rafineriji, a isto tako i da će proizvodnja u rafineriji nesmetano teći te će i Janaf temeljem toga ostvariti bolje poslovne rezultate.

"Najoptimalnije bi bilo da nemamo više te sankcije. Mi ćemo se pridržavati sankcija ukoliko one nastupe nakon ovog roka koji je određen. Što se tiče nas, to je "day-to-day business", mi ćemo aktivno sudjelovati. To smo činili i do sada, podupirući sve njihove inicijative i kod OFAC-a i SAD-a, jer je nama prije svega interes da njihova rafinerija radi, kako bi Janaf mogao raditi svoje uobičajene poslove i ostvarivati prihode temeljem usluga koje pruža Naftnoj industriji Srbije", poručio je Šušnjar u izjavi novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije.

Odgovarajući na pitanje ako MOL preuzme NIS, hoće li to utjecati na NIS-ov dio posla s Hrvatskom (Janafom), Šušnjar je odgovorio: "Mislim da ne". Na upit kako će Hrvatska uspjeti zaštititi svoje interese u tom slučaju, Šušnjar je kazao da Hrvatska s NIS-om ima dugi niz godina vrlo uspješnu suradnju, da nije bilo prigovora po pitanju cijena i da vjeruje da će se tako nastaviti i dalje.

Janaf započeo isporuku NIS-u

Janafovim cjevovodima potekla je sirova nafta ka rafineriji Naftne industrije Srbije (NIS) nakon što su američke vlasti produljile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupnji ruskog udjela u NIS-u s mađarskim MOL-om, objavila je u utorak Radio-televizija Srbije.

Janaf je, slijedeći zabranu Ureda američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu (OFAC), prekinuo isporuku nafte pančevačkoj rafineriji 9. listopada kada je počela puna primjena sankcija SAD-a. Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja.

OFAC je licencom produljio Naftnoj industriji Srbije rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.

U međuvremenu i Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udjela u NIS-u, potvrdila je ministrica rudarstva i enegetike Dubravka Đedović Handanović, najavljujući početak rada rafinerija u Pančevu prije kraja ovog tjedna, a prve isporuke dizela na tržište 26. do 27. siječnja. Janaf će isporučivati već plaćenih 85.000 tona sirove nafte, a potom i dodatnih 35.000 do 45.000 tona, rekla je ministrica.

Prema sazanjima RTS-a, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s upravom MOL-a o mogućnosti kupnje NIS-a. Razgovarano je "o svim aspektima suradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om", te o "značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske", navodi RTS.

Vučić, koji boravi u posjetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je danas srbijanskim medijima kako vjeruje da će se "za dva, tri dana definitivno znati" tko će biti kupac ruskog udjela u NIS-u, te da će o tome razgovarati i sa predsjednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zayedom. Dodao je da je to "od ogromnog značaja za Srbiju, imajući u vidu i situaciju sa NIS-om".

Šušnjar: Zatomite svoja ega

Šušnjar je, na upit novinara, komenitrao i medijske napise da je član Uprave Janafa Vladislav Veselica podigao kaznenu prijavu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela, nakon što je Kovačević prošlog tjedna prijavio Veselicu zbog davanja lažnog iskaza.

Veselica je potvrdio da je prijavu podnio nakon što je Kovačević kazneno prijavio glavnu državnu odvjetnicu Zlate Hrvoj Šipek te Tomislava Kambera iz Ureda europskog javnog tužitelja zbog zlouporabe položaja, a njega osobno zbog davanja lažnog iskaza.

"Koristim priliku da pozovem sve koji obnašaju bilo kakve javne dužnosti ili dužnosti u javnim kompanijama da zatome sva svoja ega, da rade u interesu kompanija kako bi te kompanije pružile ono što je njihova uloga, a Janaf ima ulogu regionalne energetske sigurnosti, i da se tako ponašaju. Očekujem od njih i da s MOL-om dogovore veće količne, povećaju suradnju i na taj način osiguraju stabilnost poslovanja, povećanje prihoda i sve ono što je njihova uloga na čelu tih kompanija, ali isto tako da rade na diverzifikaciji poslovanja, jer je i politika EU i RH dekarbonizacija, poručio je Šušnjar.