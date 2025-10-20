Obavijesti

PREDALI PRIJAVU POLICIJI

Antifašisti prijavili Thompsona: Ovaj pozdrav vrijeđa žrtve i to nije pozdrav branitelja Hrvatske

20
Antifašistička liga Republike Hrvatske, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA podnijele su prijavu protiv Thompsona zbog korištenja ustaškog pozdrava u njegovoj pjesmi

Priložili smo jasne i nedvosmislene dokaze da je Thompson u svoju pjesmu unio taj pozdrav samo radi veličanja ustaškog pokreta i režima NDH. Javno izricanje ustaškog pozdrava je govor mržnje i svaki put kad se izriče to je uvreda za sve koji su preživjeli te zločine i uvreda za sve koji cijene slobodu i zalažu se za poštivanje ljudskih prava, rekla je Vesna Teršelič iz Documente na konferenciji za medije održanoj pred spomenikom žrtvama Holokausta i ustaškog režima u Zagrebu.

Antifašistička liga Republike Hrvatske, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA podnijele su prijavu Ministarstvu unutarnjih poslova protiv Marka Perkovića Thompsona zbog korištenja pozdrava "Za dom spremni" u njegovoj pjesmi. 

- Ja nisam žrtva ustaškog režima, ali ove stvari organiziramo zato što želimo da naša djeca i naši unuci ne budu žrtve relativizacije ustaškog režima. Ono što je problem je dvostruka konotacija koja ovdje postoji, a to je da je Thompson pjevač ljubavnih pjesama i da je to sasvim efemerni događaj. A s druge strane, ljudi na visokim političkim položajima tvrde da stavovi koje promiče Thompson trebaju biti temelj na kojem se gradi Hrvatska pa i EU. Ja mislim da je to vrlo opasno - rekao je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.

Odvjetnik Klaudio Čurin podsjetio je da je kažnjivost takvog pozdrava potvrđena od strane Europskog suda. 

- Nije uopće dvojbeno da se radi o pokliču koji potiče na mržnju. Kažnjivost takvog pozdrava potvrđena je od strane Europskog suda za ljudska prava - rekao je Čurin.

Predsjednik udruge VeDRA Ranko Britvić poručio je da podnositelji prijave štite ugled Domovinskog rata i dostojanstvo veterana.

- Jedan naizgled običan pozdrav stalno širi razdor, stalno stvara smutnju. Mi u ratu nismo tako pozdravljali, to je obična laž. Ono što nas je vezalo bilo je to da smo mi i djeca partizana i djeca ustaša bili na istom putu, putu slobode. I sad kad je imamo i dalje se stvara razdor tim fašističkim pozdravom - rekao je Britvić.

