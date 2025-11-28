Obavijesti

News

Komentari 2
ISTRAGA U TIJEKU

Antikorupcijski istražitelji upali u ured šefa ureda Zelenskog

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Antikorupcijski istražitelji upali u ured šefa ureda Zelenskog
Foto: Gleb Garanich

NABU i SAPO pretražuju ured Andrija Jermaka u sklopu istrage "Midas". Uhićeni osumnjičenici u energetskoj aferi, dok su neki pobjegli iz zemlje...

Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO) provode opsežne pretrese u uredu Andrija Jermaka, šefa ureda predsjednika Ukrajine. Novinari portala Ukrajinska pravda snimili su desetak zaposlenika NABU-a i SAPO-a kako ulaze u vladinu četvrt, u sklopu istrage koja je izazvala veliku pozornost javnosti.

Istraga je usmjerena na korupcijski slučaj “Midas” u energetskom sektoru, za koji direktor NABU-a Semen Krivonos vjeruje da će tijekom istrage uključiti i nove osumnjičenike. Već ranije, 10. studenoga, NABU je razotkrio opsežnu korupcijsku mrežu u energetskom sektoru i objavio audio-snimke razgovora osoba uključenih u aferu.

U sklopu istrage pretraženi su domovi nekih ključnih osoba, uključujući Timura Mindiča i ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Mindič je, prema izvorima, napustio Ukrajinu nekoliko sati prije pretresa.

'NAPREDUJEMO!' Vladimir Putin: Američko-ukrajinski nacrt mogao bi biti osnova budućih sporazuma
Vladimir Putin: Američko-ukrajinski nacrt mogao bi biti osnova budućih sporazuma

Novinari su identificirali osumnjičene povezane s korupcijom u državnoj energetskoj kompaniji Energoatom, kojima su službeno uručene obavijesti o sumnji. Među njima su: Timur Mindič, poznat kao “Karlsson”, bivši savjetnik ministra energetike Ihor Mironjuk (“Rocket”), izvršni direktor za sigurnost Energoatoma Dmitro Basov (“Tenor”), Oleksandr Cukerman (“Sugarman”), Ihor Fursenko (“Roshyk”), Lesja Ustimenko i Ljudmila Zorina.

Pet osumnjičenika je uhićeno, dok su Mindič i Cukerman napustili zemlju. Sud je odredio mjere opreza uz mogućnost jamčevine za ostale osumnjičenike, a Visoki antikorupcijski sud potvrdio je uplatu jamčevine za Ustimenko i Zorinu, koje su navodno bile uključene u pranje novca povezanog s Energoatomom.

U tijeku istrage, premijerka Julija Svjridjenko objavila je suspenziju ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Predsjednik Zelenski potpisao je odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu o uvođenju sankcija protiv Timura Mindiča, koji je suvlasnik poznatog studija Kvartal 95 i bliski suradnik predsjednika, te Oleksandra Cukermana.

Ova velika antikorupcijska akcija pokazuje odlučnost ukrajinskih institucija u borbi protiv korupcije na najvišim razinama i u strateškim sektorima zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju
Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...
ZATVOREN KRUG

Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...

Zagrebački odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić bili su dio afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila u svibnju. Bili su među sedam suvlasnika koji su u ličkom Raduču podigli bespravnu katnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025