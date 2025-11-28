Antikorupcijski istražitelji upali u ured šefa ureda Zelenskog

Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO) provode opsežne pretrese u uredu Andrija Jermaka, šefa ureda predsjednika Ukrajine. Novinari portala Ukrajinska pravda snimili su desetak zaposlenika NABU-a i SAPO-a kako ulaze u vladinu četvrt, u sklopu istrage koja je izazvala veliku pozornost javnosti.

Istraga je usmjerena na korupcijski slučaj “Midas” u energetskom sektoru, za koji direktor NABU-a Semen Krivonos vjeruje da će tijekom istrage uključiti i nove osumnjičenike. Već ranije, 10. studenoga, NABU je razotkrio opsežnu korupcijsku mrežu u energetskom sektoru i objavio audio-snimke razgovora osoba uključenih u aferu.

U sklopu istrage pretraženi su domovi nekih ključnih osoba, uključujući Timura Mindiča i ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Mindič je, prema izvorima, napustio Ukrajinu nekoliko sati prije pretresa.

Novinari su identificirali osumnjičene povezane s korupcijom u državnoj energetskoj kompaniji Energoatom, kojima su službeno uručene obavijesti o sumnji. Među njima su: Timur Mindič, poznat kao “Karlsson”, bivši savjetnik ministra energetike Ihor Mironjuk (“Rocket”), izvršni direktor za sigurnost Energoatoma Dmitro Basov (“Tenor”), Oleksandr Cukerman (“Sugarman”), Ihor Fursenko (“Roshyk”), Lesja Ustimenko i Ljudmila Zorina.

Pet osumnjičenika je uhićeno, dok su Mindič i Cukerman napustili zemlju. Sud je odredio mjere opreza uz mogućnost jamčevine za ostale osumnjičenike, a Visoki antikorupcijski sud potvrdio je uplatu jamčevine za Ustimenko i Zorinu, koje su navodno bile uključene u pranje novca povezanog s Energoatomom.

U tijeku istrage, premijerka Julija Svjridjenko objavila je suspenziju ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Predsjednik Zelenski potpisao je odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu o uvođenju sankcija protiv Timura Mindiča, koji je suvlasnik poznatog studija Kvartal 95 i bliski suradnik predsjednika, te Oleksandra Cukermana.

Ova velika antikorupcijska akcija pokazuje odlučnost ukrajinskih institucija u borbi protiv korupcije na najvišim razinama i u strateškim sektorima zemlje.