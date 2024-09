Anušić: 'Ja sam napustio školu i branio državu da bi Milanović mogao završiti svoje škole...'

Ministar obrane Ivan Anušić gostujući u Dnevniku Nove TV govorio je o nizu tema. Na tapeti su bili odnos sa Zoranom Milanovićem, uvođenje vojnog roka, ovlasti predsjednika..

Između ostalog, komentirao je Milanovićevu izjavu "da je on izašao iz svoje komfor zone u Antunovcu, da nema škole i da nije vidio svijeta"....

- Polako ponestaje diplomatskog rječnika kojim bismo mogli razgovarati. Ja iz moje komfor zone prvi puta izašao 1991., a on to nije učinio do danas. Tada sam Antunovac branio s 42 branitelja i civila koja su ostavila život u obrani Antunovca pa ga pozivam da 5. 12. dođe položiti vijenac u Antunovac. On ne zna ni gdje je niti zna o čemu priča. 5. 12. je selo Antunovac palo, a punih šest mjeseci je štitilo južni prilaz Osijeku - kazao je Anušić pa nastavio:

'Milanović manipulira'

- Ja sam napustio školu da bih branio ovu državu i da bi on mogao završiti svoje škole i biti predsjednik iste te države, koju nije branio, i meni spočitavati da sam izašao iz komfor zone, da sam neškolovan i da nisam vidio svijeta. Ja sam svoje školovanje nakon završetka Domovinskog rata sam svojim novcem platio, svijeta sam vidio dovoljno da znam koje su vrijednosti Hrvatske i hrvatskog naroda. Tako se i ponašam, za razliku od njega - kazao je Anušić, piše Dnevnik.hr.

Kazao je i kako nije točna Milanovićeva izjava da su zajedno ogovarali HDZ-ove ministre. Kaže kako njih dvojica nikad nisu neformalno razgovarali i da Milanović manipulira, i to ne prvi put...

- I dalje mislim da moramo surađivati. Ne u interesu nekakvog druženja ili prijateljstva jer prijatelji od početka nismo bili, a ja sam rekao da neću biti nikakav alat nekoga tko bi pokušao destabilizirati stranku, Vladu. Zoran Milanović je predsjednik Hrvatske i moje iskustvo u ovih devet mjeseci je katastrofalno. Puno više smo mogli napraviti i možemo činiti, ali ja nisam tip – što je on možda zamislio – da ću se povući, uplašiti i početi raditi onako kako on svira. To kod mene ne ide - kazao je Anušić, piše Dnevnik.

Kaže kako sve informacije koje on ima, ima i Milanović.

'Naučio sam lekciju'

- Njegov kabinet je svakodnevno u komunikaciji s mojim kabinetom i predsjednik je sa svime što se događa na vrijeme upoznat. Od samog početka sam tako funkcionirao, ali kada govorimo o tumačenjima – jesam li ja ili on nešto rekao ili smo nešto dogovorili – samo ću vas podsjetiti na situaciju iz drugog mjeseca ove godine. Tada smo sjedili zajedno i dogovarali imenovanja načelnika Glavnog stožera i ravnatelja SOA-e. Tada smo sve dogovorili, a onda je predsjednik rekao da nismo razgovarali o ravnatelju SOA-e, što nije bila istina - kazao je Anušić i dodao da su mu Milanovićevi savjetnici potvrdili da je dogovoreno tko će biti ravnatelj SOA-e...

- Tada sam naučio jednu lekciju koju i danas primjenjujem: ne mogu očigledno iskreno govoriti, da se on ne drži dogovora i da taj dogovor danas vrijedi, a sutra ne. Ja tako ne funkcioniram i iz tog razloga dolazi do šuma - kaže Anušić.

Kaže da ne želi mijenjati ovlasti predsjednika, ali ponovio je kako Milanović zloupotrebljava svoju poziciju, naglasio je kako je 345 pzuta dizao helikpter Oružanih snaga...

Najavio je i početak temeljne vojne obuke.

- Zakon se mora mijenjati i on je gotov. Predsjednik ima sve informacije, a hoće li on na to afirmativno gledati – to je pitanje za njega, a ne za mene. On je nekoliko puta neformalnim kanalima poručio da od toga nema ništa i da to neće podržati. Sada vidimo da polako mijenja mišljenje. - kazao je Anušić...