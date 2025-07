Ivan Anušić priznao da je na Thompsonovo 'Za dom' na Hipodromu rekao 'Spremni'

Ministar obrane Ivan Anušić u razgovoru za RTL komentirao je pripreme oko mimohoda, ali i komentirao Thompsonov koncert te potvrdio da je i on uzvratio sa 'spremni', na njegovo 'za dom'. Kaže da je ta pjesma prerasla u himnu Domovinskog rata i da zna koliko mu je značilo to bodrenje i ta pjesma.

Još je 20-ak dana ostalo do velikog vojnog mimohoda. Kako teku pripreme?

Pripreme teku po planu. Vojska se priprema, uvježbava se na Udbini. U ovom trenutku i naša mehanizacija, i pješadija, i zrakoplovstvo pripremaju svoj dio rada za 31. srpnja. Sve ide po planu.

Zna li se konkretno što će sve građani moći vidjeti?

Građani će moći vidjeti naoružanje koje Oružane snage Republike Hrvatske imaju... Radi se o cijeloj eskadrili Rafalea, Kiowa, Blackhawkova. Kad govorim o mehanizaciji i pješadiji, svakako ćemo pokazati Bradleye, koji do sada nisu bili u sastavu Oružanih snaga. Himarse vjerojatno nećemo uspjeti dobiti za mimohod, ali očekujemo isporuku od Sjedinjenih Američkih Država. Stižu nam dva njemačka Leoparda. Stigli su nam Bayraktari i ostali dronovi koji su naše proizvodnje. I praktički sva ona mehanizacija – od transportera, tenkova, haubica, PzH haubica... Govorimo o nekakvih 450 raznih vrsta mehanizacije, oklopnih vozila, borbenih i mnogih drugih.

Prije 10 godina u koloni su na vojnom džipu bili tadašnja predsjednica i ministar obrane. Hoćemo li ovog puta vidjeti neki sličan scenarij?

Onako kako protokol nalaže kod mimohoda, tako će vjerojatno biti i ove godine. Razgovarat ćemo predsjednik i ja o tome pa ćemo vidjeti. Ali ako to bude opcija – okej, kako je bilo prije 10 godina, bit će i ove godine, kao i prije 25.

Što nakon mimohoda? Ukoliko bude potrebe da se ceste i ulice popravljaju, tko će to odraditi?

Radove i popravke svega onoga što eventualno bude uništeno snosit ćemo mi. Ali, naravno, pazit će se na to i gledat će se da štete ne bude nikakve ili da bude minimalna. Ali ako štete bude – naš je trošak, naš projekt i naša obveza.

Bili ste u subotu na velikom koncertu Thompsona. Kako ste doživjeli atmosferu? Iz SDP-a kažu da je riječ o svjetskoj sramoti.

Tu se SDP i ja dosta razlikujemo. Ja sam bio na koncertu, od prve do zadnje pjesme. Poslušao sam, vidio ljude koji su bili na koncertu, razgovarao s njima, osjetio atmosferu – pola milijuna ljudi. Vjerojatno jedan od najvećih svjetskih koncerata ikad održanih u povijesti se održao u našoj maloj Hrvatskoj, koja ima 3,8 milijuna stanovnika. I 500 tisuća ljudi je došlo posjetiti jednog glazbenika i poslušati što on ima za otpjevati. Svjetska sramota nije, to svakako ne – nego jedan poseban koncert, poseban događaj koji je okupio pola milijuna ljudi.

Ono što je bitno, što sam primijetio – i tu bih naglasio – da biramo riječi, i političari i novinari, kada komentiraju taj veliki koncert. Na tom koncertu su bili mladi ljudi, djeca. I prosjek godina, rekao bih, bio je 30 godina. Ja sam malo iznad prosjeka, ali govorim o drugima koji su bili. I mladost Hrvatske koja je pjevala o domovini, vjeri i Domovinskom ratu i herojima Domovinskog rata. Ako netko smatra da je to sramota, rekao bih da je on sramota za Hrvatsku, ako ne priznaje vrijednosti o kojima se pjevalo. Ti ljudi su se okupili u tako velikom broju i zajedno svi u isti glas pjevali.

Neki su izvan koncerta pjevali 'Juru i Bobana'. Je li to sporno?

Ako je netko pjevao 'Juru i Bobana' ili nosio ustašku kapu – za njega je policija jasno definirala kaznene sankcije. To je do sada uvijek funkcioniralo i funkcionirat će uvijek. Neki naši mediji i političari uzimaju retoriku i fraze koje koristi Aleksandar Vučić.

Ovo nije bio običan koncert. Ovo je nešto puno više od koncerta. I u ovom trenutku neke stvari će se nepovratno početi mijenjati u politici i generalno u društvu – u cijeloj Republici Hrvatskoj, u hrvatskoj svijesti i hrvatskom narodu.

Kada je Thompson rekao 'Za dom' – jeste li odgovorili 'Spremni'? Je li vam to nešto sporno?

Nije mi sporno.

Jeste li vi odgovorili?

Pa jesam, naravno, i to kao i pola milijuna ljudi koji su rekli da su spremni. Zato što ja kao hrvatski branitelj znam koliko mi je značilo to bodrenje i ta pjesma. Tada to nitko nije problematizirao, nego su rekli: "Nek' se pjeva, nek' obrane Hrvatsku, samo da ja ne moram ići, tako – umjesto tebe – naprijed." Ta pjesma je prerasla u himnu Domovinskog rata. Taj dio u toj pjesmi je zaštićen odlukom suda i kao takav nije kažnjiv.

Ali Ustavni sud ga je proglasio neustavnim, taj pozdrav.

Kada govorimo o toj pjesmi – nešto što je nastalo u jednom od najtežih trenutaka hrvatske domovine, u krvi i boli. I kada smo učinili nemoguće, što se od nas nitko nije nadao – ta je pjesma nastala. Ona je simbol nečeg sasvim drugog. Nitko nema veze niti s ustaštvom niti s NDH.

Zatražili ste izvješće VSOA-e vezano za primanje u službu osumnjičenika za ubojstvo. Jeste li dobili to izvješće?

Dobio sam privremeno izvješće i pročitao ga. Uskoro će i službena verzija. Određene su mjere koje ćemo početi provoditi u vrlo skorom vremenu i koje će na temeljitiji i bolji način analizirati vojnike koji će čuvati štićene osobe prve kategorije. Morat će prolaziti provjeru.

Je li bilo propusta?

Ako do sada sustav nije tražio provjeru za Zaštitnu bojnu, a dobijemo izvješće inspektora da se nešto mora mijenjati – onda je to tako.

Hoće li HGSS imati na raspolaganju MORH-ov helikopter?

Da, bio je sastanak i još tri mjeseca ćemo im biti na raspolaganju oko sezone. Ali MORH nije za spašavanje civila.