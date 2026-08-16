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VOJSKA POMAŽE

Anušić: Neki požari su namjerno podmetnuti. Snimile ih kamere

Piše HINA,
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Anušić: Neki požari su namjerno podmetnuti. Snimile ih kamere
Foto: Pixsell/canva
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Nelogičan je broj požara koji bukne u jednom danu, točno onda kada se najavljuje bura ili veliki vjetrovi. Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti, ustvrdio je ministar Anušić

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je u nedjelju kako je Hrvatska vojska angažirana od početka svih požara, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo s kanaderima kao glavnom okosnicom protupožarnih snaga i kopnenim snagama na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika.

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Foto: Marko Seper/PIXSELL

„Vojska je angažirana od početka svih požara u koje su uključene zračne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska vojska jest ta u čijoj je sastavnici Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u kojem su kanaderi i Air Tractori, a oni su glavna okosnica protupožarnih snaga zajedno s vatrogascima”, rekao je ministar Anušić u Ceru odgovarajući na pitanja novinara o angažmanu vojske u gašenju požara u Hrvatskoj. 

Govoreći o angažmanu kopnenih protupožarnih snaga, ministar je istaknuo: „Sada po prvi put na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika gospodina Tucakovića uključili smo i 40-ak naših vojnika koji su počeli i kopneno pomagati vatrogascima. Radi se o ugrozi, prvenstveno našeg vojnog poligona Crvena zemlja, iz tog razloga se i vojska uključila. Kopnena vojska uključuje se svaki put kada dobije poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika, odnosno kada za tim postoji potreba".

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Kada nema potrebe, Hrvatska vojska ne izlazi na požarišta jer, ističe ministar obrane, vojnici nisu opremljeni protupožarnom zaštitom niti opremom kakvu imaju vatrogasci.

Također, ministar je pojasnio kako je taj požar stavljen pod kontrolu i više nema razloga da vojska bude na terenu, ali je svakako u pripravnosti.

Rekao je kako treba pooštriti kazne za piromane. Podsjetio je kako se razgovaralo o tome i kada su ovakvi požari bili na području Brela i okolice. „Nelogičan je broj požara koji bukne u jednom danu, točno onda kada se najavljuje bura ili veliki vjetrovi. Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti“, ustvrdio je ministar Anušić, a priopćilo Ministarstvo obrane.

Istaknuo je kako treba pooštriti kontrole i zaštitu, prvenstveno javnih površina koje se opožare i tako ugrožavaju kuće, objekte i ljude, ali i uvesti strože kazne za one koji namjerno podmeću požare.

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