Anušić o Kekinu: Samo neka on odgovara za ono što je učinio

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u subotu u Osijeku da čekaju smjenu Ivice Vidovića s dužnosti predsjednika Uprave Zrakoplovno- tehničkog centra, refererirajući se na novo pismo Samostalnog sindikata djelatnika u zrakoplovstvu i Radničkog vijeća ZTC-a.

Otvorenim pismom njegovi potpisnici žele ukazati na sustavne zlouporabe ovlasti, netransparentno i štetno upravljanje javnom imovinom te kršenje radnih i ljudskih prava "sve pod odgovornošću predsjednika Uprave ZTC-a".

Državno odvjetništvo i USKOK pozvali su da istraže sumnje u moguće nezakonitosti u poslovanju ZTC-a te traže smjenu Ivicu Vidovića s funkcije predsjednika Uprave ZTC-a.

"Ne znam radi li DORH na tom slučaju. Ako su radnici artikulirali već dugo svoje nezadovoljstvo s gospodinom Vidovićem, poslali već drugo ili treće pismo, smatram da je na to potrebno reagirati. Ja sam reagirao, uputio sam na više od 200 stranica obrazloženje njegove smjene. To nije samo stvar DORH-a nego organizacije posla, jer ZTC je strateški bitna tvrtka i za protupožarnu sezonu i za sustav zrakoplovstva", rekao je Anušić.

Dodao je da je velikim dijelom u 200 stranica objašnjeno zbog čega se traži smjena, a tu su i djelom dokazi. Sve je, kaže, upućeno na Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), čekamo kada će biti njihova sjednica, da to stave na dnevni red i da se smjena koja je zatražena od vijeća radnika i sindikata i učini.

Komentirao je i jučerašnje uhićenje glazbenika Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin.

"Zakon je svima isti, svi smo isti pred zakonom, mislim da je pogrešno stavljati Kekina u neki kontekst pritiska ili ne znam čega. Ako je napravio što nije smio napraviti treba biti tamo gdje je sada i gdje će ubuduće biti kroz proces rješavanja njegove nevinosti ili dokazivanja krivnje", rekao je.

Anušić: Slučaju Kekin ne treba davati puno pozornosti

Kaže i da ne treba tome davati puno pozornosti. "Jer da je netko iz HDZ-a priveden, vjerujte, da se na to nitko ne bi osvrnuo, ali sada pošto je Kekin, to je odjedanput postalo problem zašto je Kekin priveden. Kao, oni se ne smiju privoditi i smiju raditi šta hoće. Samo neka on odgovara za ono što je učinio i napravio", dodao je.

Ocijenio je i da Možemo! promatra kao nedodirljivu svoju stranku i da se njih ne bi smjelo propitivati gdje i kako zarađuju. Podsjetio je i da je Sandra Benčić rekla da Mile Kekin zarađuje 7.000 eura po večeri pa pozvao "da se izračuna" u proteklih 10 godina koliko je prijavio prihoda i platio poreza RH.

Ako je tako, dodao je, mogli su dati i platiti punu cijenu (za zemljište), a ne blamirati se pred javnosti zbog 7.000 eura.

Anušić je također rekao da ga reakcije oporbe nisu iznenadile i da je to "pokušaj diskreditacija DOH-a" u korist rješavanja njihovog problema kojeg u u ovom trenutku ima Kekin, "a rekao bih i cijela stranka Možemo jer su jako dobro uvezani i povezani". "To vjerojatno nije samo situacija oko vile, ima toga još jako, jako puno", ustvrdio je Anušić.

Ministar obrane pohvalio je i rad helikopterske službe koja je sinoć prevezla ugroženog maloljetnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik do Kliničkog bolničkog centra Split.

"MORH ima ugovor sa dubrovačkom bolnicom i splitskim KBC-om. Hrvatska vojska u uvijek je uz hrvatski narod, bio rat ili mir. Naši piloti su tu da prevezu ugroženog pacijenta što su sinoć i napravili, na čemu im čestitam i zahvaljujem. Oni rade vrhunsku stvar", dodao je.

Anušić je danas bio na otvaranju kickboxing centra u Osijeku te rekao da "trenira kad stigne". "To je moja stara ljubav i naravno da se držim tih navika. Treniranje i bavljenje sportom je nešto što svatko treba činiti", dodao je.

(Hina) xbdj/xivuc ybdj