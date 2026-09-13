Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA KOD PLOČA

Sukob na Jadranskoj magistrali kod Ploča završio smrću: Stariji muškarac preminuo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sukob na Jadranskoj magistrali kod Ploča završio smrću: Stariji muškarac preminuo
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sukob starijeg i mlađeg muškarca dogodio se kod Komina. Teško ozlijeđeni muškarac helikopterom je prevezen na liječenje, ali je unatoč pruženoj pomoći preminuo

Na Jadranskoj magistrali kod Komina, na području Ploča, u subotu navečer došlo je do sukoba između starijeg i mlađeg muškarca, nakon kojeg je stariji muškarac preminuo.

Incident se dogodio nešto iza 19 sati. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Regotin portal, stariji muškarac u sukobu je zadobio tešku ozljedu.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Ploča i policija. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom na daljnje liječenje, no unatoč pruženoj pomoći nije mu bilo spasa te je preminuo.

Policija zasad nije objavila detalje o tome što je prethodilo sukobu ni na koji je način muškarac ozlijeđen. U tijeku je utvrđivanje svih okolnosti događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
IZGORJELO 10 POSTO OTOKA Na Braču je požar i dalje aktivan, ali je stanje bolje, lete kanaderi
VATRENA STIHIJA

IZGORJELO 10 POSTO OTOKA Na Braču je požar i dalje aktivan, ali je stanje bolje, lete kanaderi

Glavnina požarne fronte na otoku Braču pomaknula se jutros prema zapadnom dijelu poluotoka gdje je smješteno naselje Milna, prema uvali Osibova i Bateriji. Neslužbeno - čini se da nema ozlijeđenih
Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'
OGORČENA I POTRESENA

Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'

"Moj sin se nikada nije htio družiti s agresivcima", rekla nam je majka dječaka. Policija je za 24sata potvrdila da prijava postoji. Dječak je pri svijesti i stabilno je. Napadač je prijavljen zbog pokušaja teškog ubojstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026