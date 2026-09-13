Sukob starijeg i mlađeg muškarca dogodio se kod Komina. Teško ozlijeđeni muškarac helikopterom je prevezen na liječenje, ali je unatoč pruženoj pomoći preminuo
Sukob na Jadranskoj magistrali kod Ploča završio smrću: Stariji muškarac preminuo
Na Jadranskoj magistrali kod Komina, na području Ploča, u subotu navečer došlo je do sukoba između starijeg i mlađeg muškarca, nakon kojeg je stariji muškarac preminuo.
Incident se dogodio nešto iza 19 sati. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Regotin portal, stariji muškarac u sukobu je zadobio tešku ozljedu.
Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Ploča i policija. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom na daljnje liječenje, no unatoč pruženoj pomoći nije mu bilo spasa te je preminuo.
Policija zasad nije objavila detalje o tome što je prethodilo sukobu ni na koji je način muškarac ozlijeđen. U tijeku je utvrđivanje svih okolnosti događaja.
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