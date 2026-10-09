Anušić: Obrambena industrija nova šansa za rast ekonomije

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić na svečanosti dodjele priznanja MBFamilias u sklopu Master Business Foruma, koji je u tijeku u Rovinju, izjavio je da obrambena industrija predstavlja novu šansu za rast hrvatskog gospodarstva.

Anušić je istaknuo da je Ministarstvo obrane prošle godine s domaćim tvrtkama potpisalo ugovore vrijedne 200 milijuna eura za nabavu opreme i naoružanja koje koristi Hrvatska vojska. Dodao je i da se otvara još jedna perspektiva, fondovi Europske unije, u kojima domaće tvrtke moraju sudjelovati.

Naglasio je da Europska komisija napokon otvara ozbiljna financijska sredstva za tvrtke u obrambeno-sigurnosnom sektoru te je pozvao sve zainteresirane da se obrate Ministarstvu obrane, ali i stručnjacima i konzultantima koji se bave tim područjem.

"Imamo priliku povećati BDP, otvoriti nova radna mjesta i osnažiti tvrtke koje rade u sektoru obrane i sigurnosti. U Hrvatskoj danas djeluje 208 tvrtki usmjerenih na taj sektor, od velikih do manjih startupova, i sve su one u našem fokusu. Upravo je ovdje na MBF-u njihova prilika da se povežu, predstave i postanu još veće te prerastu u snažne međunarodne igrače, a vrata Ministarstva obrane su im uvijek otvorena", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

U nastavku Foruma, ministar Anušić sudjelovat će na panelu "Obrambena industrija kao strateški pokretač razvoja i sigurnosti", gdje će zajedno s predstavnicima ključnih hrvatskih tvrtki u sektoru obrane raspravljati o prilikama za hrvatsku industriju u trenutku kada Europa ubrzano povećava ulaganja u obranu. Panel će se fokusirati na pitanje može li Hrvatska snažnijim povezivanjem domaće industrije, novih tehnologija i državnih institucija iskoristiti europski zamah za jačanje konkurentnosti, povećanje izvoznih kapaciteta i ostvarivanje veće strateške neovisnosti.

Protić i Köpruner dobitnice priznanja MBFamilias

Okupljenima se obratila osnivačica i direktorica MBF-a Maja Borovina Frankić koja je podsjetila na tri cilja foruma - okupiti lidere svih industrija iz javnog, privatnog i akademskog sektora, pozicionirati MBF na mapi europskih događaja te potaknuti društvenu odgovornost, čiji je izraz nagrada MBFamilias.

Ovogodišnje priznanje MBFamilias dodijeljeno je dvjema dobitnicama. Nagrada se od prve godine foruma dodjeljuje pojedincima koji svojim djelovanjem pomažu drugima i pozitivno utječu na zajednicu, ne očekujući ništa zauzvrat. Cilj joj je istaknuti društvenu odgovornost i solidarnost te potaknuti druge da slijede taj primjer. Autor nagrade je akademski kipar Đani Martinić, a ruke koje čine njezin motiv simboliziraju pomoć i oslonac.

Prva dobitnica je Đurđica Protić, osnivačica i predsjednica udruge MUZZA, koja popularizira znanost i STEM obrazovanje među djecom i mladima. Najpoznatiji projekt udruge, Tjedan znanosti u Zagrebu, godišnje privuče više od 15.000 posjetitelja. Ulaganje u djecu i mlade nazvala je odgovornošću cijele poslovne zajednice i poručila: „Vi stvarate prilike, mi stvaramo potencijal, a zajedno stvaramo budućnost.“

Druga dobitnica je Snježana Köpruner, generalna direktorica i većinska vlasnica GS Tvornice mašina Travnik, koja je od zapuštene tvrtke s 52 zaposlenika izgradila je europsku kompaniju s više od 700 zaposlenih. Desetinu dobiti godišnje ulaže u kulturne i sportske projekte, pokrenula je programe prekvalifikacije i vrtić s programiranjem za djecu te pomogla obnovi rodne kuće Ive Andrića. Vodeći se Andrićevom mišlju da je svaki čovjek dužan svom zavičaju, poručila je: „Naša djeca i obrazovanje, to je naša budućnost. Bez toga nema budućnosti. “