Anušić: Očigledno je Milanović shvatio pogreške i propustio spriječiti Kundida da dođe

Saborski Odbor za obranu jednoglasno je podržao nabavu osam raketnih sustava HIMARS vrijednih gotovo 290 milijuna dolara, a koji u Hrvatsku trebaju stići do 2028. godine. Na sjednicu je stigao i načelnik Glavnog stožera OS Tihomir Kundid, nakon što mu je na prethodne, na temu NSATU aktivnosti, dolazak zabranio predsjednik države Zoran Milanović. S HIMARS-om Oružane snage dobivaju jednu novu sposobnost koju dosad nisu imale, sposobnost preciznih i učinkovitih dalekometnih raketnih udara, rekao je Kundid.

- Riječ je nedvojbeno o jednom kvantnom skok u kontekstu sposobnosti OSRH u provedbi preciznih i dalekometnih raketnih udara , predstavlja novu eru u topničko raketnim postrojbama, kao sustav je najprecizniji i najučinkovitiji u odnosu na ostale sustave - kazao je.

Savjetnik predsjednika države za obranu Ivica Olujić naveo je kako je Zoran Milanović dosad u pravilu u svim slučajevima nabave opreme za jačanje sposobnosti Oružanih snaga dao pozitivno mišljenje pa tako i za sustav HIMARS.

- Riječ je o snažnom sredstvu odvraćanja, međutim nužno je ukazati na sposobnost raketnog topništva u cjelini jer nabava osam sustava neće nikako zamijeniti sve potrebe OSRH za raketnim topništvom - poručio je.

Ostala sredstva raketnog topništva trebati ili zamijeniti ili modernizirati. Nekada su se rakete proizvodile u Hrvatskoj, potrebno je učiniti veće napore da se ta proizvodnja obnovi, poručio je savjetnik predsjednika.

Ministar obrane Ivan Anušić naveo je da taj sustav trenutno imaju samo tri europske zemlje, a to su Rumunjska, Poljska i Ukrajina. Paket uključuje osam lansera HIMARS i 394 raketa, kao i ostale robe, usluge , obuku i logističku potporu neophodnu za učinkovito funkcioniranje sustava. Isporuka sustava će biti 2028. godine a s njim će stići i rakete.

- Godinama se zapuštalo Oružane snage. Upozoravalo se da ne smiju gubiti dinamiku i ne smiju izgubiti proces kvalitete i spremnosti operativnog djelovanja. Tada kao i danas se moglo se čuti da se za te tenkove može kupiti dvije magnetne rezonance i ponovno dovodimo u pitanje ono što je očito neupitno. Kad se spominjalo modernizaciju OS RH nije se moglo doći do riječi jer se takve smatralo agresivnim. Danas kupujemo sve, po cijeni po kojoj kupujmo i čekamo isporuke koliko čekamo. Još se nismo oporavili od poteza 3. siječanjske vlade i tadašnjeg predsjednika Mesića - rekao je ministar.

Nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića zanimao je domet raketa koje se nabavljaju, a ministar mu je odgovorio kako je njihov domet 80 kilometara, ali se može povećati i do čak 500 kilometara. Zastupnika Jurčevića zanimalo je zašto se nisu naručili i dalekometni projektili jer, kako kaže, projektili dometa 80 kilometara ne mogu dobaciti ni do Banja Luke. Ministar Anušić objasnio je kako se sustav nabavlja kako bi odvraćao napade, a ne napadao. Napomenuo je da se trenutno ne pregovara o kupnji dalekometnih projektila, jer su takvi pregovori specifični.

Nakon prve točke dnevnog reda načelnik Kundid napustio je sjednicu, nakon čega je zastupnik Josip Đakić (HDZ) iskoristio priliku i spočitnuo predsjedniku Odbora Arsenu Bauku (SDP) nedolazak na prethodnu sjednicu na kojoj se raspravljalo o NSATU aktivnosti.

- To je neprimjereno i ja bih na vašem mjestu dao ostavku - kazao je Đakić.

Replicirao mu je Bauk navodeći kako se nada da će u idućem sazivu on biti oporbeni predsjednik Odbora za obranu. Zastupnik Ante Deur (HDZ) poručio da se nitko nema pravo pravo poigravati sa Hrvatskom vojskom i nacionalnom sigurnošću.

Nakon sjednice ministar Anušić naveo je kako je riječ o sustavu koji je prijeko potreban ne samo zbog geostrateških okolnosti u kojima se Hrvatska treba pozicionirati, nego i zbog modernizacije i opremanja naših Oružanih snaga.

- S tim oružjem postajemo svakako puno kvalitetniji, operativniji, jači, precizniji i ubojitiji i na kraju krajeva, spremni za odvraćanje bilo kakve ugroze za naš teritorij - poručio je Anušić.

A on je komentirao i kad će biti glasanje oko NSATU misije.

- Ja to ne znam, to ćete morati pitati predsjednika Sabora, vidjet ćemo, ići će. Ja mislim da o NSATU misiji trebamo još razgovarati, ne u smislu da se o tome razgovara na Odboru, nego u javnosti da se o tome razgovara. Pa i današnja situacija kada je general-pukovnik bio na Odboru i rasprava je završila u roku od 15 minuta, tako bi bilo i za NSATU. I mislim da treba javnost znati koliko smo napravili sami sebi štete ili koliko ćemo napraviti sami sebi štete, ako ne budemo glasali za tu misiju, ako ne budemo imali dvotrećinsku podršku u Hrvatskom saboru, koliko je to korak unazad za Hrvatsku i u NATO-u, u EU-u i međunarodnom ugledu. I sve ove nabavke koje sada radimo, ponovit ću ponovno, tri zemlje EU-a imaju odobrenje američke vlade za kupovinu HIMARS-a, jedna od njih je Hrvatska. Sa ovakvim nastupom, pitanje je šta ćemo i kako ćemo moći razvijati naše odnose sa našim saveznicima, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima s kojima radimo jer nismo konzistentni, nismo vjerodostojni i pogreška je to što se događa. I javnost treba s time biti upoznata svaki dan i o tome treba pričati. I ja kao ministar neću o tome prestati pričati i upozoravati javnost koliko smo štete napravili i koliko je mogućnost još veće štete napraviti ako se tako nastavimo ponašati. Pa je očigledno da je predsjednik Milanović shvatio svoje pogreške pa je ovaj put propustio spriječiti generala Kundida da dođe… - rekao je te dodao da ta odluka mora biti do kraja godine.