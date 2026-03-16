Anušić opleo po Milanoviću: 'Otkriva tajne podatke, potpuno su nejasni njegovi motivi...'

Sukob između Pantovčaka i MORH-a ponovno se rasplamsao nakon posljednjih izjava o stanju u Hrvatskoj vojsci. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović reagirao na izjave ministra obrane Ivana Anušića, iz MORH-a je stiglo novo priopćenje u kojem tvrde da predsjednik pokušava „manipulirati i izvrtati činjenice“.

U Ministarstvu obrane naglašavaju kako ministar Anušić nije optužio Milanovića da je otkrio klasificirani podatak o ukupnom brojnom stanju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Taj je podatak, ističu, javno objavljen u Godišnjem izvješću o obrani za 2023. i 2024. godinu, u poglavlju koje se odnosi na obrambenu politiku i upravljanje resursima.

Spor se, prema MORH-u, odnosi na nešto drugo, na podatke o ustroju vojske, odnosno o potrebnom broju pripadnika Hrvatske vojske. Upravo taj podatak, tvrde, nije javno objavljen u spomenutim izvješćima.

U priopćenju se podsjeća kako je predsjednik Milanović već ranije govorio o nedostatku vojnika. Na obilježavanju Dana Hrvatske vojske 2024. rekao je da vojsci nedostaje oko 4000 vojnika, dok je u novijim izjavama, tvrde, spomenuo brojku od oko 3000 pripadnika. Prema Ministarstvu obrane, upravo su se na te izjave odnosile kritike ministra Anušića.

- U ovim sigurnosno i geopolitički globalno nestabilnim vremenima potpuno su nejasni motivi i potreba predsjednika Milanovića da u više navrata iznosi takve podatke o Hrvatskoj vojsci“, poručuju iz MORH-a.

Istodobno naglašavaju da Ministarstvo obrane u svojim službenim reakcijama nikada nije koristilo izraz „izdaja“ u vezi s predsjednikovim izjavama. Takve kvalifikacije, tvrde, dolaze iz neslužbenih novinarskih interpretacija koje ne žele komentirati.

U MORH-u su također podržali inicijativu premijera Andreja Plenkovića da se sazove sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Smatraju da aktualne sigurnosne okolnosti zahtijevaju institucionalni razgovor i koordinaciju, a ne javno prepucavanje između državnih institucija.