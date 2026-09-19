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ISTRAŽUJU PAD LETJELICE

Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot (64) nije imao dozvolu za let. I letjelica je bez registracije'

Piše Danijela Mikola,
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Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot (64) nije imao dozvolu za let. I letjelica je bez registracije'
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Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Poginuli pilot na svoju je ruku odlučio testirati ultra laku letjelicu

Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća još nije dovršila istragu vezanu za pad male letjelice kraj Vinkovaca koja se dogodila u petak ujutro. Tijekom tog leta, odnosno u padu letjelice, poginuo je Osječanin Mile G. (64). Poletio je s malog sportskog aerodroma koji je u vlasništvu vinkovačkog Aerokluba Vrabac Sopot. Na toj je poletnoj stazi tog dana bilo nekoliko ljudi koji su svjedočili polijetanju, ali i padu letjelice. Iako su se tog dana nesreće pojavljivale različite informacije o razlozima i načinu na koji je pilot Mile G. nastradao, tijekom sljedećeg dana okolnosti koje su dovele do nesreće postale su malo drugačije.

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Manji avion srušio se kraj Vinkovaca VIDEO
Manji avion srušio se kraj Vinkovaca | Video: Danijela Mikola/24sata

Naime, iz provjerenog izvora doznali smo da je osječki pilot, kojemu je letenje bilo strast godinama, bio član osječkog Aero kluba. Imao je položene ispite za letenje Cessnama, pa je njima povremeno letio, a prije dvije godine kupio je motornu aviojedrilicu koju je držao na čuvanju upravo u Aero klubu Osijek. S tom letjelicom nije često letio. Kobnog dana otišao je u Vinkovce, u Sopot, pogledati letjelicu koja je bila ultra laki jednosjed. Navodno ju je namjeravao kupiti.

Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca
Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Navodno ta letjelica nije imala važeću registraciju, a niti on nije imao položeno za letenje takvim ultra lakim aviončićem. No iz nekog razloga htio je pokušati letjeti, a to mu je na Sopotu netko i dozvolio. A nije smio. Jer, prema pravilima, svaki uzlet se mora prijaviti i za njega dobiti dozvola od nadležnih. Dakle, poletio je, napravio krug iznad kukuruzišta, a u drugom krugu, prilikom okretanja u zraku, vjerojatno izgubio uzgon i pao - kaže nam naš izvor.

Kako je sve i dalje u fazi istrage, nitko od osoba koje smo zatekli na aerodromu Sopot u Vinkovcima i u Osijeku nije nam želio dati nikakve službene informacije.

Naš izvor dodatno ističe kako je let s ultra lakim letjelicama inače u kategoriji letova na vlastitu odgovornost te da za njih također treba imati potrebno znanje i dozvole.

Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca
Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Očevid na mjestu nesreće, gdje su medicinske službe bezuspješno pokušale reanimirati teško ozlijeđenog pilota, je gotov. Rezultati istrage još se čekaju, kao i eventualna odgovornost nadležnih, ali i samoga pilota.

U međuvremenu, njegovi kolege piloti opraštaju se od njega na društvenim mrežama postavljajući pitanja upravo odgovornosti onih koji su za taj njegov let dali dozvolu. 

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