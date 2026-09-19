Država uvela početak nastave za sve u 9 sati. Roditelji tuže školu zbog njihove odluke

Od početka ove školske godine nastava u estonskim školama treba započinjati u devet sati ujutro. Tako je odlučila Vlada u posebnoj regulaciji još lani, ali su školama dali rok od više od godinu dana za prilagodbu. Škola u Estoniji ranije je uglavnom počinjala oko osam sati.

Nova vladina uredba, kako pišu, nalaže pomicanje početka nastave s osam na devet sati. Kao glavni razlog država navodi poboljšanje mentalnog zdravlja i ishoda učenja učenika. Pozivaju se na istraživanja koja pokazuju da kasniji početak znatno bolje odgovara potrebama adolescenata za snom. No, škole i dalje imaju određenu dozu autonomije unatoč novoj regulaciji. Ako imaju opravdan razlog, u dogovoru s osnivačem, škole mogu nastavu započeti i ranije. Mnoge su obrazovne ustanove iskoristile tu mogućnost te su zadržale raniji početak. Kao glavne razloge navode usklađenost s rasporedom lokalnih autobusnih linija i popodnevnim aktivnostima koje djeca pohađaju.

U središtu spora našla se osnovna škola smještena u blizini Tartua, koja broji više od sedam stotina učenika. Ta je škola odlučila zadržati svoj desetljećima star početak nastave u osam sati, koristeći se upravo iznimkom predviđenom u uredbi. Uprava škole i općina Tartu svoju odluku pravdaju složenošću i visokim troškovima promjene rasporeda prijevoza, koji je godinama usklađen s radnim vremenom roditelja. Prema procjenama vlasti, reorganizacija autobusne mreže koštala bi više od pola milijuna eura. Predstavnici općine naglašavaju da ne mogu osigurati dodatne linije pod postojećim ugovorima jer autobusi već prometuju pod maksimalnim kapacitetom. Zbog toga se djeca svakodnevno guraju u prepunim vozilima.

​- Autobus je bio toliko pun da sam se pokušao ugurati, ali su me svi istisnuli van - ispričao je jedan od nezadovoljnih učenika.

S druge strane, grupa od osamnaest roditelja odlučila je pravdu potražiti na upravnom sudu. Traže da sud primora školu na početak nastave u devet sati, kako propisuje pravilo. Prije same tužbe, više od sto četrdeset roditelja potpisalo je peticiju kojom zahtijevaju kasniji početak. Roditelji se u svojoj tužbi oslanjaju na dokaze o dobrobiti sna za djecu. Jedna majka izjavila je kako se njezin sin budi oko šest sati ujutro, ali iznimno teško ustaje iz kreveta. Dodaje kako kronični umor ozbiljno utječe na njegovo raspoloženje tijekom dana. Ovaj slučaj, za koji pravnici vjeruju da je prvi takav, pokrenuo je raspravu o balansu između autonomije ustanova, dobrobiti učenika i praktičnih izazova zajednice. Ministarstvo snažno podržava kasniji početak nastave, dok vlasti ukazuju na ogromne logističke prepreke koje ne mogu riješiti u tako kratkom roku i bez pravovremene novčane pomoći same središnje državne vlasti nadležne za provođenje obrazovne politike.

*uz korištenje AI-ja