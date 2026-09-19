Vukodlaci i Vilenjaci napeto čekaju da Modro jezero presuši

Crveno i Modro jezero, dva prirodna fenomena Imotskog, u svakom godišnjem dobu svojim jedinstvenim izgledom privlače ne samo Imoćane, koji sate odmora rado provode šetajući stazama do jezera, nego i turiste, koji ostaju oduševljeni pogledom na jezera. Crveno, koje je dobilo ime upravo po crvenim stijenama koje ga okružuju, nikad ne presuši, a posebna je atrakcija, uglavnom neuspješno, bacanje kamenčića s ciljem da dodirnu površinu vode. Rijetki znaju kako i iz kojega kuta baciti kamen, a da dodirne površinu ovog ljepotana, osim iskusnih Imoćana.

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Ovih dana oči su ipak uprte u Modro jezero, koje se smjestilo na rubnim dijelovima grada jer, ako ovako dugo sušno razdoblje potraje još koji dan, jezero, koje je dobilo ime po kristalno plavoj boji, moglo bi ostati bez vode. A ako do toga dođe, Imoćani su spremni zaigrati jedinstvenu nogometnu utakmicu na najneobičnijem nogometnom terenu.

Rubovi jezera već su presušili, a vode je ostalo tek na sredini jezera u visini od desetak metara. No ako, i kad, jezero presuši, stižu Vilenjaci i Vukodlaci. Za znakovita imena ovih nogometnih ekipa pobrinula se i mašta Imoćana jer vukodlaci i vilenjaci još žive u pričama i legendama vezanima uz jezera.

Imotski: Modro jezero kod Imotskog gotovo ostalo bez vode | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Posljednji put u presušeno grotlo jezera spustili su se 2022. i zaigrali "baluna" uz, dakako, neriješen rezultat, jer ovim ekipama nije do pobjede nego do dobrog druženja. Varoška će momčad i ove godine, ako jezero presuši, uz loptu u dubine jezera ponijeti i tradicionalnu imotsku tortu, a druga ekipa, iz prigradskih naselja, pokazat će hrabrost spuštanja u grotlo jezera sa sjeverne strane, oštrim serpentinama. Sa sobom će ponijeti kruh ispod peke, domaći pršut i košaru uštipaka.

Imotski: Nogometna utakmica na dnu isušenog modrog jezera izme?u Vukodlaka i Vilenjaka | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Prema podacima imotskih kroničara, nogometnu su utakmicu prvi put odigrali 1924. Tih davnih godina trebalo je dugo čekati da jezero presuši, a onda je snažni potres 1942. učinio svoje te je uzrokovao širenje i otvaranje kraških kanala i pukotina na dnu ponikve. Voda je počela znatno brže ponirati i odlaziti podzemnim kanalima te ostavljati jezero suhim. Nadaju se Imoćani kako će njihov biser i ove godine presušiti, a razdoblje bez kiše potrajati još koji dan jer pripreme za tradicionalnu i jedinstvenu nogometnu utakmicu već su u tijeku.