Anušić posjetio hrvatske vojnike u Poljskoj: 'Jačate sigurnost'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je u nedjelju hrvatske vojnike koji su razmješteni u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, u vojarni Bemowo Piskie na sjeveroistoku zemlje, priopćeno je iz MORH-a. Sedamnaesti hrvatski kontingent u Poljskoj čini 50 pripadnika Oružanih snaga RH, od kojih je sedam žena. Ministar Anušić sastao se s hrvatskim vojnicima i zapovjednikom 17. kontigenta, natporučnikom Mirkom Vladovićem, koji su ga upoznali sa zadaćama i aktivnostima hrvatskih vojnika u Poljskoj.

“U borbenoj grupi u Poljskoj, zajedno s američkim, rumunjskim i britanskim snagama naši vojnici pridonose kolektivnoj obrani i čine sigurnijim istočno krilo NATO-a. Važno je da Hrvatska bude prisutna kroz svoje Oružane snage u misijama NATO-a, EU-a i UN-a jer time potvrđujemo da smo pouzdan partner, a ujedno jačamo vlastite sposobnosti i gradimo partnerske odnose. Zahvaljujem vam se na vašoj službi, na svemu što radite za ugled naše države i Hrvatske vojske”, poručio je, prema priopćenju, hrvatskim vojnicima Anušić.

Uz pripadnike Oružanih snaga RH, u borbenoj grupi pod vodstvom Sjedinjenih Država sudjeluju i pripadnici oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Rumunjske, a borbenu grupu ojačava 15. mehanizirana brigada Oružanih snaga Republike Poljske kao zemlja domaćin.

Zadaće borbene grupe u Poljskoj odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planova uporabe i obrambenog planiranja te integriranje u poljske obrambene planove.

Anušić će u ponedjeljak posjetiti vojnike u hrvatskom kontingentu u Litvi, navodi se u priopćenju.