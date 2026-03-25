NAĆI ĆE SE RJEŠENJE

Anušić o Davidovoj praćki: 'S Izraelom je zabrana suradnje'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Gospodarstvo i obrambena industrija u MORH-u | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davidova praćka našla se u središtu pozornosti nakon što su se proširile informacije o navodnom dogovoru s Izraelcima. Milanović je poručio da je za tu 'Davidovu šprihericu' čak Hezbollah našao rješenje

Imamo nekoliko činjenica. Prva je da je Srbija pokazala i predstavila svoje hipersonične rakete. Imamo sljedeću činjenicu da taj sustav može srušiti nekoliko sustava na svijetu i jedan je Davidova praćka. I imamo treću činjenicu da je predsjednik zabranio suradnju s izraelskim oružanim snagama, poručio je ministar Ivan Anušić na skupu Gospodarstvo i obrambena industriji, prenosi N1.

Ipak, Anušić je dodao da je nemoguće pregovarati o tome kada vojska ima zabranu.

- Ne mogu ga dogovoriti ako imamo zabranu suradnje s izraelskim oružanim snagama - rekao je Anušić.

Rekao je i da će se vrlo brzo donijeti odluka koji sustav protuzračne obrane ćemo imati u sastavu naših oružanih snaga.

- Ne donosimo odluku o kupovini nečega ja i premijer u mom uredu. Postoji procedura - rekao je Anušić i dodao da će se birati srednji dometa protuzračne obrane

