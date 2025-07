Anušić: Snaga Oružanih snaga jamči da se više nikada neće dogoditi ono '90-ih godina

Snaga, opremljenost, znanje i vještine koje naše Oružane snage imaju jamče nam da se više nikada neće dogoditi ono što se dogodilo devedesetih godina, poručio je u ponedjeljak ministar obrane Ivan Anušić iz vojne baze u kojoj se odvijaju posljednja uvježbavanja za svečani vojni mimohod.

Pokretanje videa... 08:08 Ivan Anušić i Tihomir Kundid obišli pripadnike pjesackih postroja Hrvatske vojske | Video: 24sata/pixsell

"Spremni smo za 31. srpnja kada ćemo pokazati sposobnosti, vještine i opremljenost naših Oružanih snaga. Mimohode nemamo svake već svakih 10 godina i zato mi je baš drago da me dopalo da budem ministar obrane koji je na neki način zadužen za organizaciju cijelog ovog događaja", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar Anušić nakon što je odgledao jednu od proba uvježbanosti pješačkih postrojbi u vojnoj bazi na Plesu koje su u punom jeku tri dana uoči mimohoda.

Kad se vrati u prošlost, u devedesete godine i Domovinski rat, danas je, kaže, ponosan i sretan.

"Znamo kako smo tada izgledali i što smo mogli, imali i s čime smo se borili i ta evolucija Hrvatske vojske do danas je nešto nevjerojatno i nemjerljivo s onim vremenima. Zadovoljan sam zato što ova snaga, opremljenost, znanje i vještine koje naše Oružane snage imaju jamče da nam se više nikada neće dogoditi ono što se dogodilo devedesetih godina", naglasio je.

Kad se pješačkoj postrojbi HV-a, MUP-a, pravosudne policije, Civilne zaštite i Hrvatske vatrogasne zajednice pribroje i motorizirani i mehanizirani postroji s više od 500 borbenih i neborbenih vozila, na mimohodu u Zagrebu povodom 30. obljetnice VRO Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja sudjelovat će preko 3400 pripadnika.

Na mimohodu posuđeni Leopardi, ali i borbeni dronovi domaće proizvodnje

Hrvatima će prvi puta moći vidjeti i dva tenka Leopard. Doduše, posuđena i ne onakve kakve Hrvatska nabavlja zato što, pojasnio je ministar, za takve trenutno postoji samo prototip.

"Ovi Leopardi koji dolaze na mimohod su Leopardi 2 A7, a mi kupujemo 2 A8, znači govorimo o Leopardima najnovije generacije i za koji u ovom trenutku postoji samo prototip i još uvijek ga nemaju ni Oružane snage Njemačke. Hrvatska će ih dobiti kad ih budu dobile i Njemačka, Češka i Nizozemska", rekao je Anušić.

Bit će tu i bespilotna borbena letjelica Bayraktar, koja neće letjeti, no topnički sustav HIMARS ipak ne.

"HIMARSI ne dolaze, zatražili smo od SAD-a, ali nismo uspjeli dogovoriti, no najbitnije je da nam stižu u našu službu u iduće dvije godine", kazao je ministar.

No, najavio je nešto što do sad nije viđeno, a to su FPV dronovi i to domaće proizvodnje. "Naš proizvod, naše znanje, naša tehnologija. Mi kao Hrvatska se stavljamo na raspolaganje našim saveznicima unutar NATO-a i EU da preuzmemo vodeću ulogu u proizvodnji malih borbenih dronova. Oni nisu nešto posebno atraktivni jer nisu veliki i bučni, ali su puno učinkovitiji nego što izgledaju", poručio je.

Za sada je potvrđeno sudjelovanje 50-ak pripadnika iz devet stranih država, među kojima od naših najbližih susjeda samo iz Mađarske.

"Od susjeda će biti Mađari, Slovenija, Crna Gora, Italija ne. Nije to nikakva politička ni vojna poruka ni problem, jednostavno se neke države odlučuju sudjelovati u mimohodu savezničkih zemalja u NATO-u, a neke ne. Prije 10 godina nije ni bilo stranih vojnika", komentirao je Anušić.

Najveći mimohod od postojanja hrvatske države

Uz Anušića je posljednje pripreme nadgledao i načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid.

"Ušli smo u završnu fazu uz jasnu konstataciju da su Oružane snage u potpunosti spremne, jedino što je preostalo jest pozvati građane da dođu na mimohod koji će biti veličanstven, najveći od postojanja hrvatske države. Pokazat ćemo snagu, opremljenost i spremnost Hrvatske vojske", rekao je.

Unatoč ogromnoj težini tenkova, cestovna infrastruktura, ustvrdio je Kundid, to može podnijeti. "Leopardi su teški 64 tone, Panzer haubica je i teža, ali što se tiče cestovne infrastrukture, ona je dovoljno čvrsta da može podnijeti taj teret. Sve gusjenice, kako na Panzer haubici, Bradleyima, tako i na tenku već imaju gumene umetke", dodao je.

Ponos je i čast biti hrvatski vojnik i nastavit ćemo u čast svih branitelja razvijati Hrvatsku vojsku za dobrobit svih nas, poručuje zapovjednik 3. mehanizirane bojne Pauci Ivica Armanda.

"Kažu da je vojska ogledalo svake države i 31. srpnja ćemo pokazati koliko je naša država snažna i jaka", dodaje zapovjednik 1. mehanizirane bojne Tigrovi Tihomir Kastner.

Ponosni što su dio ove svečane obljetnice su i iz Civilne zaštite. "Naš pješački ešalon broji 74 pripadnika, s nama su još kolege iz Crvenog križa i Hrvatskog potresnog inženjerstva i velika nam je čast i ponos što smo sudionici mimohoda", istaknuo je voditelj državne intervencijske postrojbe Split Ravnateljstva Civilne zaštite Nikša Sladojević.

A da u četvrtak sjedne u "svoju" Panzer haubicu, koja slovi kao najmoćnije sredstvo u Hrvatskoj kopnenoj vojsci, ne može dočekati ni razvodnica Dominika Jurčević iz samohodne haubičke bojne.

"Vozačica sam Panzer 2000 i neizmjerna mi je čast što tu dužnost obavljam i na mimohodu, koji mi je prvi. Zadatak vožnje na mimohodu je vrlo zahtjevan jer cijelo vrijeme treba biti koncentriran, ali smo vježbali mjesec dana na Udbini i vrlo sam uzbuđena", kazala je.

(Hina) xnzag yln