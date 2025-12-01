Obavijesti

'UJEDINJENI PROTIV FAŠIZMA'

Anušić: 'To nije bio antifašizam, nego prosvjed protiv Hrvatske'

Piše HINA,
Anušić: 'To nije bio antifašizam, nego prosvjed protiv Hrvatske'
Komemoracija povodom 34. obljetnice privremene okupacije Laslova | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ministar obrane poručio je da su poruke i simboli na prosvjedima 'Ujedinjeni protiv fašizma' bili projugoslavenski, dok organizatori tvrde da su prosvjedi bili poruka protiv podjela i porasta fašizma u društvu.

Jučerašnji prosvjedi “Ujedinjeni protiv fašizma” nisu bili antifašistički nego protiv Hrvatske i projugoslavenski, izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu ministar obrane Ivan Anušić.

 “Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno, to nije bio prosvjed protiv fašizma. To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski, a možda još nešto žešće od projugoslavenskog”, rekao je Anušić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica EU-a.

 Anušić je rekao da je to zaključio iz transparenata i poruka, među kojima je bio i jedan na ćiriličnom pismu.

 Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli prosvjedne marševe s kojih je poručila da ne pristaje na zastrašivanja i podjele u društvu.

 Prosvjednici su poručili da se fašizam danas u društvu vidi "u svakom napadu na radnika, dostavljača na minimalcu samo zato jer je druge boje kože", "u svakom izgovorenom 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru, bez srama i sankcija", "na ulici, među crnim kapuljačama koje prijete nacionalnim manjinama".

