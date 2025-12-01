Ministar Glavina: 'Ekstremna ljevica stvara podjele u društvu'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) ocijenio je u ponedjeljak da poruke s jučerašnjih antifašističkih marševa ne pridonose smirivanju stanja u društvu i da ekstremna ljevica koristi priliku da dodatno stvara podjele u društvu, dok Vlada "radi sve" da ne dijeli društvo.

"To, kako ja vidim, nisu bili skupovi s ciljem bilo kakvog kvalitetnog doprinosa društvu, nego upravo suprotno. Ekstremna ljevica koristi priliku da dodatno stvara podjele u društvu i da dodatno dovede sve nas da se bavimo trivijalnim stvarima i da Hrvatska bude zemlja- slučaj ili da se generira umjetna kriza koja u realnosti ne postoji", kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina na Danu poduzetnika 2025..

Naglasio je da svatko ima pravo na okupljanje i iskazivanje mišljenja, ali ga je "neugodno iznenadila" poruka i ono što je čuo s tih skupova.

"Ako oni predstavljaju antifašizam, ako su oni antifašisti, što smo mi svi ostali? Jesmo mi fašisti možda? Skup u kojem se želi negirati nacija, naše vrijednosti, naši temelji....koji je cilj toga? Skup u kojem, između ostaloga, dominiraju poruke i transparenti 'Turisti nisu sigurni u Hrvatskoj' kakvu poruku šalje o ovoj državi, kakvu poruku šalje o tome što taj skup i šta ta poruka želi napraviti hrvatskoj najdominantnijoj, najznačajnijoj gospodarskoj aktivnosti u državi?", upitao se Glavina.

Rekao je da je razočaran tim porukama i poručio hrvatskim građanima da ne nasjedaju na takve poruke i ono što je bilo rečeno jer, ustvrdio je, ništa od onog što je bilo prezentirano na taj način, s takvim transparentima i porukama "nije ni normalno niti je ono što nama u društvu danas treba".

Glavina je ustvrdio da Vlada "radi sve" da ne dijeli društvo, nego upravo suprotno, da smo svi zajedno i da idemo naprijed, da ova država ide naprijed u svakom mogućem smislu.

"Podjele u društvu ne idu nikome u prilog. Zajedništvo u borbi za naše nacionalne interese i kvalitetu života naših građana apsolutno da. Takve skupove treba podržavati", dodao je.

Piletić: Treba 'stati na loptu', nismo mi pisali transparente

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić (HDZ) također je rekao da poruke koje su odaslane s antifašističkih marševa ne pridonose smirivanju stanja u društvu, nego daljnjim podjelama te naglasio da podjele ni u kojem društvu nisu dobro došle.

"Jedna balkanska nacija, jedan jezik nama je nešto što definitivno niti je ustavna vrijednost hrvatskog društva, niti nam je kao ljudima koji su dobili povjerenje većinskog hrvatskog naroda prihvatljivo.

Stati na loptu - kao što smo bili zajedno u Domovinskom ratu, tako u sljedećih 10 godina moramo zajedno raditi na tome da hrvatsko gospodarstvo i dalje bude među prvima u Europi i da svi bez obzira na ideološke komponente, obiteljske preduvjete budu ti koji će Hrvatsku činiti zemljom iz koje se neće iseljavati, nego će se i svi oni koji su se iselili vratiti nazad", rekao je Piletić u izjavi na Danu poduzetnika.

Drži da za takvo stanje nema odgovornosti Vlade. "Mislim da nema odgovornosti Vlade. Mi transparente nikakve nismo pisali", kazao je.