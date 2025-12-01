Divljaštvo u Rijeci! Huligani su na antifašističkom maršu napali ljude u kafiću. Petero uhićenih

Petero ljudi uhićeno je zbog protupravnog ponašanja tijekom i nakon antifašističkog marša u Rijeci. Podsjetimo, više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na prosvjednom maršu pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma". Prosvjedna povorka kretala se trasom od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.

Prvi incident dogodio se prije samog početka skupa na Jadranskom trgu, gdje je tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, verbalno napalo sudionike marša i bacalo petarde na njih. Policija je skupinu zadržala na distanci i potisnula je prema Ciottinoj ulici. Nakon završetka marša, maskirane osobe odjevene u crno bacile su baklje na sudionike marša okupljene u kafiću Štriga na Kontu. Maskirani mladići pobjegli su nakon što su bacili baklje, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policija.

Iz policije su poručili kako su jučerašnji marš snimali sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima.

- Policija je identificirala veći broj osoba vezano za protupravna ponašanja počinjena tijekom i nakon održavanja navedenog javnog prosvjeda. U službenim prostorijama policije trenutno se nalazi pet osoba koje su uhićene te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje - odgovorili su iz policije Indexu.

- Protupravna ponašanja zabilježena su početkom održavanja javnog okupljanja na Jadranskom trgu gdje je skupina osoba ometala održavanje prosvjeda te po završetku javnog okupljanja gdje su nepoznate osobe, po izjavama svjedoka, bacile baklje u njihovom smjeru dok su boravile na terasi ugostiteljskog objekta. O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena - dodaju.

Predstavnici Inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci, ocijenili su da policija nije osigurala sigurnost ni zaštitu te da je bilo ozbiljnih propusta u radu policije.

- Uoči skupa 'Ujedinjeni protiv fašizma' na Jadranskom trgu, policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke bande muškaraca koji su u neposrednoj blizini okupljenih uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', veličali ustaški režim i totalitarnu NDH i bacali pirotehnička sredstva prema sudionicima, pri čemu je ozlijeđeno dijete - rekla je Ana Jurčić na konferenciji za novinare u Rijeci.

Dodala je da je nakon završetka skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine nasilnika bacio zapaljivu napravu prema okupljenim građanima i građankama pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

- Svojim nasilničkim ponašanjem, veličanjem fašističkog režima i namjerom vrijeđanja dostojanstva i moralnih osjećaja većeg broja građana i građanki te namjerom da nas dovedu u ponižavajući položaj na javnom mjestu, nasilnici okupljeni na nelegalnom okupljanju nedvojbeno su prekršili Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kazneni zakon - navela je Jurčić.

Ustvrdila je da su "okupljeni na nelegalnom nasilnom fašističkom skupu bili svjesni da krše zakon jer su očito, planirajući nasilje, na javno mjesto došli maskirani balaklavama kako bi sakrili svoj identitet".

Kako su upozorili iz Inicijative Građanke i građani Rijeke, policijski službenici i službenice koji su trebali osigurati javni red i mir i poštivanje zakona nisu ni u jednom trenutku tijekom trajanja skupa djelovali kako bi spriječili kršenje zakona ili utvrdili identitet počinitelja prekršaja i kaznenih djela.

To, kažu, predstavlja težak propust u osiguranju javnog reda i sigurnosti. "Dopuštanjem nasilnog fašističkog okupljanja na Jadranskom trgu i propuštanjem da provode zakon, omogućili su nastavak nasilja, dodatno povećali rizik za građane i građanke i narušili povjerenje u organe vlasti koji su dužni štititi sigurnost i temeljna prava svih osoba koje sudjeluju u zakonito prijavljenom okupljanju", ocijenili su.

Lovro Mirth najavio je da će Inicijativa podnijeti kaznene i prekršajne prijave protiv počinitelja nadležnim tijelima, prijave o postupanju riječke policije Ravnateljstvu policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske.

O svemu će, dodao je, obavijestiti i pučku pravobraniteljicu, kako bi ispitala policijsko postupanje s ciljem da buduća okupljanja u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji budu zakonita i nenasilna.

Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Rijeka Vojko Obersnel, suorganizatora skupa Ujedinjeni protiv fašizma, također je u svom reagiranju kritizirao "neobjašnjivo blagu reakciju policije". Upozorio je da policija nije spriječila bacanje petardi te da je tek nakon višestrukih uzvika ustaškog pozdrava potisnula nasilnike prema Ciottinoj ulici.

- Upravo takvi incidenti potvrđuju razlog održavanja prosvjeda te otvaraju pitanje koga i kako policija štiti. Ako se ne možemo osjećati sigurno na mirnom okupljanju, koja je uloga policije u našem društvu? - upitao je Obersnel.