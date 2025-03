Anušić: Ukrajina sada igra ulogu Vukovara 1991. i mora joj se pomoći. Moraju preživjeti

Ministar obrane Ivan Anušić u Dnevniku HTV-a govorio je o nedavno dogovorenim nabavama u Francuskoj, uključujući haubice i sustav protuzračne obrane te ističe da će to biti jedan od koraka u dugoročnom procesu izgradnje i modernizacije sustava, koji mora biti kompatibilan s postojećim sustavima i prilagođen svim potrebama.

- Obrambeni sustav je kompleksan i slojevit, pogotovo u ovim osjetljivim vremenima. Potrebno je vrijeme i kontinuirani rad da bi sustav bio spreman za buduće izazove - rekao je, a govoreći o naoružavanju Europe kaže da izgradnja sustava obrane traje i da će Europa trebati 3 do 5 godina da bude spremna za sve izazove koji će danas-sutra biti pred njom.

Komentirao je NATO savez i zabrinutost Poljske i baltičkih zemalja te naglasio da je savez stabilan.

- Članak pet je najbitniji članak u Statutu, a on glasi otprilike ovako - ako je jedna zemlja napadnuta, sve su članice napadnute. Taj članak je samo jedanput bio aktiviran i to kada je Amerika bila napadnuta 11. rujna 2001. godine. NATO je stabilan. To je vojna organizacija u kojoj ne bi trebalo i neće biti upitno hoće li NATO-ove članice podržati i štititi bilo koju zemlju koja je ugrožena od strane, bilo kojeg napadača. Ja ne mogu ni zamisliti, ni vjerovati da NATO to ne bi učinio i da NATO neće reagirati ili neće pomoći zemljama koje budu napadnute. Mi smo članica NATO-a, ali to ne znači da možemo spavati i čekati da nas netko drugi riješi problema. Mi moramo, prvenstveno biti spremni, snažni, jaki, i na kraju krajeva biti sposobni braniti se, a NATO članice i NATO savez će u tome pomagati - rekao je.

'Ukrajina mora preživjeti'

Kaže kako su Poljska i baltičke zemlje vrlo zabrinute, a nalaze se na geostrateškom položaju koji je izuzetno nepovoljan. Kaže kako se radi o državama s brojnim ruskim stanovništvom i koji ne znaju što ih sutra čeka. Dodaje da uz Poljsku najviše rade na ulaganju u obranu, na pripremi svog stanovništva na eventualnu intervenciju, bilo izravne agresije ili kakvog hibridnog rata od strane Rusije.

Govoreći o ratu Ukrajine i Rusije, kaže kako Ukrajina vodi bitku za cijelu Europu.

- Ukrajina u ovom trenutku igra ulogu Vukovara 1991. Kada je Vukovar držao na distanci srpsku vojsku, ostatak Hrvatske se pripremao, naoružavao, ustrojavao i dobio dovoljno vremena da se pripremi za ono što je krenulo. Ukrajini se mora pomoći, ona mora preživjeti i pobijediti. Ogromno je pitanje što bi bilo danas u Europi da je Ukrajina prije tri godine pala - rekao je Anušić.

Govoreći o Deklaraciji o jačanju obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova, ponovio je da je prošlo vrijeme kad se išlo iz Zagreba pitati Beograd što mi smijemo, a što ne smijemo.

- Mi imamo samostalnu neovisnu državu, članica smo EU-a, NATO-a, svih svjetskih asocijacija i Hrvatska će potpisivati sporazume s kime ona bude procijenila da treba potpisivati. Potpisivanje sporazuma s Albanijom i Kosovom, nije nikakva koalicija protiv bilo koga, niti protiv bilo čega, nego naprosto suradnja koja će se nastaviti i razvijati dalje - rekao je Anušić.

O vojnom roku

Anušić naglašava da se u nedavnim pozivima radilo o pozivima za vojnu evidenciju, a ne za vojnu službu.

- Oni nisu dobili poziv za vojsku, oni pune 18 godina i dobili su poziv za vojnu evidenciju. To je praksa koja traje od samostalnosti Republike Hrvatske, uvijek je bilo tako i bit će u budućnosti - rekao je ministar. Kaže da će prvi pozivi za temeljno vojno osposobljavanje biti upućeni u ljeto, s početkom obuke u jesen. Napomenuo je da se radi o nultoj generaciji 19-godišnjaka. Naglašava i kako misli da se poboljšao odnos s Pantovčakom.

- Postoje komunikacijski kanali. Situacija je preozbiljna i u svijetu i u Europi i u Hrvatskoj. Bitne stvari i odluke su na stolu i svi zajedno moramo raditi na sigurnosti i pripremiti Hrvatsku za budućnost kakva god ona bila. Moramo biti spremni za bilo koju vrstu ugroze. Nema mjesta panici, Hrvatska ni od koga nije izravno ugrožena, ali moramo biti spremni, zaključio je Anušić.