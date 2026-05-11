EU uvela sankcije odgovornima za odvođenje ukrajinske djece u Rusiju: Odveli 20.500 djece!

Piše HINA,
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

U Bruxellesu će se nakon današnjeg sastanka Vijeća za vanjske poslove održati sastanak na visokoj razini Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, koja se odvojena od svojih roditelja i odvedena u Rusiju.

Ministri vanjskih poslova uvelo su u ponedjeljak sankcije protiv 16 pojedinaca i sedam pravnih osoba odgovornih za nezakonite deportacije, prisilni transfer i asimilaciju, uključujući indoktrinaciju i militarizirano obrazovanje, ukrajinske djece, kao i njihovo nezakonito posvojenje i odvođenje u Rusiju i unutar privremeno okupiranih teritorija.

Procjenjuje se da je Rusija od početka agresije protiv Ukrajine deportirala i prisilno premjestila gotovo 20 500 ukrajinske djece, što predstavlja teška kršenja međunarodnog prava i kršenje temeljnih prava djeteta. 

Kallas odbacila ruski prijedlog da Schröder bude posrednik

Sankcioniranim osobama i pravnim subjektima zamrzava se imovina, a građanima i tvrtkama EU-a zabranjeno je stavljanje sredstava, financijske imovine ili gospodarskih resursa njima na raspolaganje. Fizičkim osobama se također zabranjuje putovanje i tranzit kroz teritorij EU-a.

Kremlj poručio Trumpu: 'SAD se žuri, ali dogovor je još daleko'

Sastankom će supredsjedati visoka predstavnica Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos u ime EU-a, zajedno s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom i kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand.

Kallas odbacila ruski prijedlog da Schröder bude posrednik
Kallas odbacila ruski prijedlog da Schröder bude posrednik

Šefica europske diplomacije poručila je da bivši njemački kancelar, zbog svojih veza s ruskim državnim tvrtkama, ne može biti vjerodostojan pregovarač.
Rusija optužila Armeniju zbog izjava Zelenskog u Erevanu
'ANTIRUSKE IZJAVE'

Rusija optužila Armeniju zbog izjava Zelenskog u Erevanu

Kremlj traži objašnjenje Erevana nakon što je ukrajinski predsjednik tijekom posjeta Armeniji govorio o mogućim napadima dronovima na Moskvu.
KRHKO PRIMIRJE Ukrajina i Rusija nastavljaju sa napadima

Iako je na snazi trodnevni prekid vatre dogovoren uz posredovanje SAD-a, obje strane prijavljuju napade dronovima, granatiranja i brojne sukobe na bojištu.

