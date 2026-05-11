Obavijesti

News

Komentari 0
MIR U UKRAJINI

Kallas odbacila ruski prijedlog da Schröder bude posrednik

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kallas odbacila ruski prijedlog da Schröder bude posrednik
Foto: Yves Herman

Šefica europske diplomacije poručila je da bivši njemački kancelar, zbog svojih veza s ruskim državnim tvrtkama, ne može biti vjerodostojan pregovarač.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas izrazila je u ponedjeljak sumnjičavost prema prijedlogu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini. "Gerhard Schröder bio je lobist na visokoj razini za ruska državna poduzeća, stoga je sasvim jasno zašto Putin želi upravo njega", izjavila je iz Bruxellesa. "Ne bi bilo previše mudro dati Rusiji pravo da imenuje pregovarača u naše ime", nastavila je. Budući da je Schröder lobirao za ruske državne tvrtke, "on bi sjedio na obje strane stola", rekla je Kallas.

SUSREO SE S PUTINOM Fico: Odbacujem željeznu zavjesu između EU i Rusije
Fico: Odbacujem željeznu zavjesu između EU i Rusije

Upitan u subotu o svom omiljenom kandidatu za ponovnu uspostavu dijaloga s Europljanima, Vladimir Putin odgovorio je da "osobno" preferira Gerharda Schrödera.

Na vlasti od 1998. do 2005. godine, taj 82-godišnji socijaldemokrat ostao je tijekom protekla dva desetljeća vjerni pobornik šefa Kremlja.

Nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine čime je izazvao osude unutar SPD-a, manjinske stranke u koaliciji njemačkog kancelara Friedricha Merza.

NAKON PARADE U RUSIJI Putin: 'Rat se bliži kraju'
Putin: 'Rat se bliži kraju'

Upitana šire o tome treba li EU izravno razgovarati s Vladimirom Putinom, Kaja Kallas pokazala je velik oprez.

"Prije nego što razgovaramo s Rusijom, trebali bismo međusobno raspraviti o čemu uopće želimo razgovarati s njima", rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija optužila Armeniju zbog izjava Zelenskog u Erevanu
'ANTIRUSKE IZJAVE'

Rusija optužila Armeniju zbog izjava Zelenskog u Erevanu

Kremlj traži objašnjenje Erevana nakon što je ukrajinski predsjednik tijekom posjeta Armeniji govorio o mogućim napadima dronovima na Moskvu.
KRHKO PRIMIRJE Ukrajina i Rusija nastavljaju sa napadima
POSREDUJE SAD

KRHKO PRIMIRJE Ukrajina i Rusija nastavljaju sa napadima

Iako je na snazi trodnevni prekid vatre dogovoren uz posredovanje SAD-a, obje strane prijavljuju napade dronovima, granatiranja i brojne sukobe na bojištu.
Putin: 'Rat se bliži kraju'
NAKON PARADE U RUSIJI

Putin: 'Rat se bliži kraju'

Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija figura s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026