Anušiću, vidi, Hezbollah buši tenkove koji imaju zaštitu kao novi hrvatski Leopardi...

Hrvatska je politički trijumfalno zahvalila Izraelu i Nijemcima na “nevidljivom štitu” protiv dronova i protuoklopnih raketa na Leopardu 2A8, baš kad se na jugu Libanona pokazuje kako se taj štit može zaobići, jednostavno, količinom i taktikom. Ministar obrane Ivan Anušić i Vlada kupnju 44 Leoparda 2A8 “prodali” su kao “civilizacijski iskorak” iz istočne tehnologije u elitni NATO klub, pri čemu su Trophy istaknuli kao ključni element zaštite od dronova i protuoklopnih raketa. Iz izraelske perspektive to je win‐win: hrvatska vojska dobiva najmoderniji tenk, a izraelska industrija preko konzorcija EuroTrophy dobiva višegodišnji posao i političku podršku jedne članice EU koja baš i nije sklona sumnjati u izraelsku obrambenu tehnologiju, unatoč svakodnevnim TV prijenosima njezinih ograničenja. Na jugu Libanona već mjesecima Hezbollah radi ono što će svaki ozbiljan protivnik raditi i sutra: gađa izraelske Merkave vođenim protuoklopnim raketama “u paru”, svjestan da će Trophy u pravilu “pojesti” prvi projektil, ali ne nužno i drugi. U slučaju narednika Aviaada Elchanana Volanskog, izraelski izvori otvoreno pišu: prvi projektil presrela je aktivna zaštita, drugi je udario u tenk i ubio zapovjednika. Dakle, sustav je radio, ali nije bio dovoljna metafizička garancija opstanka oklopnog vozila pod koordiniranom zasjedom.