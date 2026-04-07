NEVIDLJIVI ŠTIT PLUS+

Anušiću, vidi, Hezbollah buši tenkove koji imaju zaštitu kao novi hrvatski Leopardi...

Piše Filip Sulimanec,
Na jugu Libanona već mjesecima Hezbollah radi ono što će svaki ozbiljan protivnik raditi i sutra: gađa izraelske Merkave vođenim protuoklopnim raketama ‘u paru’

Hrvatska je politički trijumfalno zahvalila Izraelu i Nijemcima na “nevidljivom štitu” protiv dronova i protuoklopnih raketa na Leopardu 2A8, baš kad se na jugu Libanona pokazuje kako se taj štit može zaobići, jednostavno, količinom i taktikom. Ministar obrane Ivan Anušić i Vlada kupnju 44 Leoparda 2A8 “prodali” su kao “civilizacijski iskorak” iz istočne tehnologije u elitni NATO klub, pri čemu su Trophy istaknuli kao ključni element zaštite od dronova i protuoklopnih raketa. Iz izraelske perspektive to je win‐win: hrvatska vojska dobiva najmoderniji tenk, a izraelska industrija preko konzorcija EuroTrophy dobiva višegodišnji posao i političku podršku jedne članice EU koja baš i nije sklona sumnjati u izraelsku obrambenu tehnologiju, unatoč svakodnevnim TV prijenosima njezinih ograničenja. Na jugu Libanona već mjesecima Hezbollah radi ono što će svaki ozbiljan protivnik raditi i sutra: gađa izraelske Merkave vođenim protuoklopnim raketama “u paru”, svjestan da će Trophy u pravilu “pojesti” prvi projektil, ali ne nužno i drugi. U slučaju narednika Aviaada Elchanana Volanskog, izraelski izvori otvoreno pišu: prvi projektil presrela je aktivna zaštita, drugi je udario u tenk i ubio zapovjednika. Dakle, sustav je radio, ali nije bio dovoljna metafizička garancija opstanka oklopnog vozila pod koordiniranom zasjedom.

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Iran prekinuo diplomaciju sa SAD-om. Iranci formirali ljudske lance oko važnih infrastruktura
IZ MINUTE U MINUTU

Iran prekinuo diplomaciju sa SAD-om. Iranci formirali ljudske lance oko važnih infrastruktura

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!
JEZIVO

Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump

