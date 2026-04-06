Zagorje se oprašta od omiljenog 'lovca na traktore': 'Srećko, bio si dobričina, čovjek velikog srca'

Volio si oldtimere traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe... Bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca. Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi 'život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te više nema. Nažalost, od danas tebe više nema, stoji u jednoj od brojnih oproštajnih poruka od Srećka Juričana (55), muškarca koji je poginuo na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor na Uskrsni ponedjeljak, piše Zagorje.com.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Jedan top nekoliko puta za redom nije uspio opaliti te je zatajio. Nakon toga je opalio, a potom je tijekom idućeg punjenja nenadano opalio još jednom i pogodio muškarca koji ga je u tom trenutku punio. Bio je to Srećko. Hitna pomoć stigla je na mjesto nesreće nakon desetak minuta, no nažalost, bilo je prekasno. Usmrtio ga je na mjestu.

Srećko je bio poznat kao zagorski 'lovac na traktore'. Portal Zagorje.com opisao ga je ranije kao strastvenog kolekcionara, „lovca“ na stare traktore, koji je u svojoj kolekciji imao čak 11 „oldtimer“ traktora, ali i kamion te niz starih poljoprivrednih strojeva.

- To je uzor dobrog čovjeka, susjeda, uvijek je bio svima dostupan za pomoć, nikad nije popio kap alkohola. Mogu samo reći što sam vidio jer je bilo prošlo prvo pucanje, nakon kojeg smo se mi odvojili.

Kod Dvora Velik Tabor top usmrtio muškarca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Onda se napravi krug, napuni se kubura i došli smo na poziciju za drugi krug. Ljudi koji su punili topove bili su ispod nas, ispod kaskada, potpuno odvojeni, bilo je i osiguranje i sve je bilo kako treba.

Kad smo se mi približili za drugo pucanje, čuo se strašan prasak, a ljudi kod dvorca blizu topa počeli su vrištati. Bilo je i mladih ljudi, djece... U tom trenutku sam digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok drugi nisu došli i rekli da je poginuo čovjek - ispričao je za RTL Danas Ivica Pilko, predsjednik Kuburaškog drštva Gromovnik iz Svete Nedelje.

Od Juričana se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i poznanici.

- Prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli, počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda - stoji u jednoj od javnih objava na društvenim mrežama, uz objavljenu fotografiju iz arhive portala Zagorje.com.