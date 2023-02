'AP, ne da nije promijenio HDZ, već je nadmašio i doktora korupcije ili, bolje reći, dvojicu'

Nažalost po Hrvatsku, vladajuća stranka je programirana za korupciju. I nije ovo prvi put da se s HDZ-om na vlasti korupcijom otima država njezinim građanima. Prvi put je to učinjeno kriminalnom privatizacijom, koja je sustavno provođena kako bi se stvorila nova nacionalna elita, drugi su put bila to javno poduzeća, koja su im služila kao bankomat, crnim novcem su se plaćale kampanje, BMW-i, kupovala naklonost javnosti. Novcem građana okupirana su sva javna poduzeća namještanjem poslova i to od pripravničkih do upravljačkih, oplela je za saborskom govornicom po HDZ-u SDP-ova Mirela Ahmetović.

Kad se pomislilo da ne može gore od Ive Sanadera, HDZ opet vuče vraga za rep izvlačenjem javnog novca pod dirigentskom palicom izvjesnog AP-a, dodala je.

- Masovna politička i stranačka zapošljavanja, politička trgovina po priznanju samih zastupnika, kupovanje naklonosti pojedinih medija novcem javnih poduzeća, sve je to legacy AP-a. Čini se onog istog, koji ne samo da nije promijenio HDZ, već je nadmašio i doktora korupcije ili, bolje reći, dvojicu - istaknula je Ahmetović osvrnuvši se pred sobom na zastupnike u klupama parlamentarne većine.

- AP-a podržavaju dva Uskokova optuženika, bivši ministar koji je službenom karticom ministarstva kupovao parfeme, tu je i zastupnica koja se na političkim skupovima hvalila da je gotovo trgovala s HDZ-om za, kako ona to kaže, "naše", tu je i wanna be liberal, koji nikako da isporuči transparentnost kojom je obećao popraviti HDZ, tu su i prebjezi s drugih lista koji svoj politički opstanak stavljaju u ruke AP-a - nabrojala je naglasivši kako se zbog HDZ-ove korupcije prazne sela i gradovi.

- Zbog nje obrazovani ljudi ostaju bez prilike da ovu zemlju učine boljom, odlaze čitave obitelji s djecom, odlaze svi jer ne mogu trpiti nepravdu koju poput kuge širi HDZ-ova stranačka iskaznica - poručila je SDP-ova zastupnica i pozvala građane da otmicu države dokinu na izborima.

Najčitaniji članci