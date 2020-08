Apel mještana Marčelja: Centar Marišćina treba hitno zatvoriti

Mještani naselja Marčelji u općini Viškovo u subotu su apelirali na saborske zastupnike da pronađu rješenje za zatvaranje Centra za gospodarenje otpadom Marišćina

<p>Mještani u priopćenju apeliraju na hitno rješavanje njihova, kako navode, dugogodišnjeg gorućeg problema.</p><p>- Nas cca 3000 mještana samo u Marčeljima direktno je ugroženo nepodnošljivim smradom i trovanjima raznim karcinogenim spojevima (postoji izvješće NZZJZ ) i sve to od strane centra za gospodarenjem otpadom Marišćina - upozoravaju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (smanjite kućni otpad):</p><p>Podsjećaju da se ovim problemom već dvije godine bavi i pučka pravobraniteljica, a s istim su upoznali i europske institucije. Mještani Mrčelja zahvaljuju Mostovu saborskom zastupniku Marinu Miletiću što je o ovom problemu progovorio u Saboru.</p><h2>Žao nam je što o ovome u Saboru nije progovorila načelnica naše općine</h2><p>No, napominju, u saborskoj klupi sjedi i načelnica njihove općine Sanja Udović, zastupnica SDP-a, koja u Saboru još nije progovorila o ovom dugogodišnjem problemu koji ugrožava njihovo zdravlje.</p><p>- Žao nam je što do sada nije našla priliku da eskalira dugogodišnji, najveći problem ove velike općine na čijem je čelu. Zahvaljujemo unaprijed ukoliko će naći snage i vremena da vas o istome iskreno informira kao saborski zastupnik. Mještani to od nje očekuju - navode u priopćenju.</p><p>Ističu kako je gospodarenje otpadom veliki problem u Hrvatskoj o čemu, kažu, svjedoče i prijave problema neizdrživog smrada i mještana koji žive u blizini Kaštjuna, također Centra za gospodarenje otpadom.</p><p>- Apeliramo, zahtijevamo i molimo da čujete naš poziv u pomoć te da ga riješite na zadovoljstvo svih nas koji smo već sada ugroženi, a i svih onih u čijoj bi se blizini trebali izgraditi ovakvi centri koji KRADU živote - zaključuju mještani Marčelja.</p>