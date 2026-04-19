NOVI EXPRESS Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, spominje se i Hrvatska...
Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome
Francuski predsjednik Emmanuel Macron otvorio je novu stratešku kartu Europe - i to ne riječima, nego doktrinom. “Prednje odvraćanje”, kako ga Pariz sad naziva, već danima je tema koju francuski mediji intenzivno prate, analiziraju i seciraju do najsitnijih detalja jer je riječ o nuklearnom strateškom uzvraćanju Putinovoj trijadi - projektili sa zemlje, s podmornica i zrakoplova. Istodobno, na specijaliziranom portalu stručnjak za nuklearno naoružanje s frankfurtskog Instituta za proučavanje mira (kakav paradoks modernih vremena), dr. Franz Kuhn elaborira kako Elizejska palača uopće promatra provođenje nove strategije koja je, zapravo, odgovor na Trumpove prijetnje oko povlačenja iz NATO-a i trenutka u kojem Europa ostaje bez tzv. nuklearnog kišobrana. U najkraćem, dr. Kuhn objašnjava da Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje francuskih nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova Rafale (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, a Hrvatska se spominje kao jedna od država u kojima je ta praksa već uvježbavana.
