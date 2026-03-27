Zagrebački vatrogasci imali su već stotine intervencija, a nove dojave stižu im neprestano. Detalje je za N1 otkrio Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP Zagreb
Apel zagrebačkih vatrogasaca: 'Zovite nas samo ako je stvarno bitno, ne stignemo sve odraditi'
Zamjenik zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Tomislav Resman se javio program Novog dana na N1 uživo, gdje je izvijestio o stanju na terenu.
- Otkako je nevrijeme počelo zabilježili smo 350 intervencija, samo od ponoći do sada imali smo preko 120. Noć je bila izuzetno teška jer je vjetar neprekidno puhao i otežavao svaku intervenciju - rekao je Tomislav Resman i dodao kako su intervencije sa srušenim stablima po automobilima i kućama izuzetno zahtjevne.
- Ako vjetar ovako nastavi puhati, sigurno će ovo trajati do kraja dana. Trenutno imamo 250 intervencija na čekanju - kaže Resman i dodaje da imaju dovoljno ljudi, ali da imaju toliko zahtjeva da ne stignu sve odraditi kao i da im vjetar onemogućava da rade intervencije s vatrogasnim ljestvama koje bi im uvelike olakšalo posao.
- Naš telefon zvoni 24 sata bez prekida. Želim poručiti građanima da nas zovu samo ako je stvarno nešto bitno, da ne zauzimaju linije s nebitnim intervencijama - zaključio je.
