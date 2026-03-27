OLUJA U ZAGREBU

Apel zagrebačkih vatrogasaca: 'Zovite nas samo ako je stvarno bitno, ne stignemo sve odraditi'

Piše Bruno Serdar,
Apel zagrebačkih vatrogasaca: 'Zovite nas samo ako je stvarno bitno, ne stignemo sve odraditi'
Zagrebački vatrogasci imali su već stotine intervencija, a nove dojave stižu im neprestano. Detalje je za N1 otkrio Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP Zagreb

Zamjenik zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Tomislav Resman se javio program Novog dana na N1 uživo, gdje je izvijestio o stanju na terenu.

- Otkako je nevrijeme počelo zabilježili smo 350 intervencija, samo od ponoći do sada imali smo preko 120. Noć je bila izuzetno teška jer je vjetar neprekidno puhao i otežavao svaku intervenciju - rekao je Tomislav Resman i dodao kako su intervencije sa srušenim stablima po automobilima i kućama izuzetno zahtjevne.

- Ako vjetar ovako nastavi puhati, sigurno će ovo trajati do kraja dana. Trenutno imamo 250 intervencija na čekanju - kaže Resman i dodaje da imaju dovoljno ljudi, ali da imaju toliko zahtjeva da ne stignu sve odraditi kao i da im vjetar onemogućava da rade intervencije s vatrogasnim ljestvama koje bi im uvelike olakšalo posao.

- Naš telefon zvoni 24 sata bez prekida. Želim poručiti građanima da nas zovu samo ako je stvarno nešto bitno, da ne zauzimaju linije s nebitnim intervencijama - zaključio je.

Komentari 5
