Obavijesti

News

Komentari 0
ORKANSKA OLUJA

'Udari vjetra u Zagrebu idu i do 120 km/h. Vrijeme je opasno!'

Piše Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 6 min
'Udari vjetra u Zagrebu idu i do 120 km/h. Vrijeme je opasno!'
81
Zagreb: Olujani vjetar stvara probleme u centru grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu

Za petak su na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, rekla je za 24sata dr. sc. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

POGLEDAJTE GALERIJU:

81
Foto: Čitatelj 24sata

Dodaje da su udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje.

FOTO Kaos u Zagrebu: 'Stablo se srušilo pred nama. Dijete mi je odmah krenulo plakati...'

- Ovako dugotrajan, jak i olujan vjetar na zagrebačkom području nije uobičajen, a glavni grad zbog svoje složene infrastrukture dodatno je osjetljiv na ovakve pojave. Zbog toga ova situacija zahtjeva odgovorno i oprezno ponašanje, jer postoji značajan rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina - objasnila je.

Izdano je i crveno upozorenje za Gospićku regiju zbog obilnog snijega, mećave i zapuha te Riječku regiju zbog olujne bure s orkanskim udarima, lokalno i više od 130 km na sat. Kombinacija obilnog snijega i olujnog vjetra znatno otežava promet, stoga ako je to moguće, odgodite prometovanje kroz Gorsku Hrvatsku.

FOTO Pogledajte što je orkanski vjetar napravio u Zagrebu!

- Zbog teškog i mokrog snijega moguće su i štete na infrastrukturi, na drveću, ali i prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog vrlo nepovoljne vremenske situacije, redovito se informirajte i pratite prognoze i upozorenja na meteo.hr, te svakako postupajte prema savjetima nadležnih službi - kazala je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ORKANSKO NEVRIJEME

APOKALIPSA U ZAGREBU Otkazali nastavu. Udari vjetra 120 kilometara na sat!

TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026