'Udari vjetra u Zagrebu idu i do 120 km/h. Vrijeme je opasno!'

Za petak su na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, rekla je za 24sata dr. sc. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Dodaje da su udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje.

- Ovako dugotrajan, jak i olujan vjetar na zagrebačkom području nije uobičajen, a glavni grad zbog svoje složene infrastrukture dodatno je osjetljiv na ovakve pojave. Zbog toga ova situacija zahtjeva odgovorno i oprezno ponašanje, jer postoji značajan rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina - objasnila je.

Izdano je i crveno upozorenje za Gospićku regiju zbog obilnog snijega, mećave i zapuha te Riječku regiju zbog olujne bure s orkanskim udarima, lokalno i više od 130 km na sat. Kombinacija obilnog snijega i olujnog vjetra znatno otežava promet, stoga ako je to moguće, odgodite prometovanje kroz Gorsku Hrvatsku.

- Zbog teškog i mokrog snijega moguće su i štete na infrastrukturi, na drveću, ali i prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog vrlo nepovoljne vremenske situacije, redovito se informirajte i pratite prognoze i upozorenja na meteo.hr, te svakako postupajte prema savjetima nadležnih službi - kazala je.