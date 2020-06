Aplikacijom u Svetoj Nedelji građani 'čekiraju' troši li se njihov novac namjenski

Bacaju u povijest registre, papire, klamerice, žigove, račune... Uveli su aplikaciju pa se ne može ‘potkrasti’ plaćanje janjetine na trošak mještana Svete Nedelje

<p>Sjećate se priče sina HDZ-ova načelnika općine Jesenica <strong>Martina Baričevića, </strong>kojemu su vatrogasci platili školovanje u privatnoj Visokoj školi za sigurnost u visini od 60.000 kuna?</p><p>E, toga sigurno neće biti u Svetoj Nedelji jer su tamo u srijedu potpisali ugovor kojim će omogućiti digitalizaciju sustava kontrole namjenskog trošenja novca koji iz grada ide vatrogastvu i sportskoj zajednici. Pomoću aplikacije kontrolirat će baš svaki račun koji se troši u vatrogastvu i sportu, pa se neće moći potkrasti trošak janjetine s kapulom, kava u centru mjesta, a kamoli nečije školovanje kao iz navedenog primjera.</p><p>Naime, gradski čelnici Svete Nedelje odlučili su uvesti aplikaciju kojom bacaju u povijest registre, papire, klamerice, žigove, račune (koji mogu i izblijediti, zar ne?) te doslovno prozračuju financije svoga grada. Potpisali su suradnju sa zagrebačkom tvrtkom Fortis Labor te će pomoću njihove aplikacije digitalizirati pravdanje namjenskih sredstava isplaćenih iz proračuna Grada preko javnih poziva.</p><p>- Odlučili smo se podići transparentnost na najvišu razinu. Od već dostupnih prostornih planova pa do svih plaćanja računa i natječaja koji su online, sad svoju transparentnost širimo i na područje sporta i vatrogastva. Ovo je još jedno gradsko ulaganje u digitalizaciju poslovanja i razvoj naše javne uprave, koju ćemo dići na još višu razinu.</p><p>Sad će se digitalnim putem, pa i preko mobitela, u realnom vremenu moći pratiti trošenje novca te i na najmanju sumnju u zloporabu ili bilo kakvu nejasnoću odmah reagirati - rekao je gradonačelnik Svete Nedelje <strong>Dario Zurovec</strong>.</p><p>Direktor tvrtke Fortis Labor <strong>Lorenzo Gašparić</strong> izrazio je zadovoljstvo što je Sveta Nedelja prepoznala rješenje koje su razvijali u ZICER-u, Zagrebačkom poduzetničkom inkubatoru, i da se kao proaktivan grad digitaliziraju u svim granama.</p><p>A ovakva vrlo praktična digitalizacija krenula je zapravo iz sporta. Šaka domaćih entuzijasta povukla je novac iz EU fondova te su razvili aplikaciju kojom se u tri klika može kontrolirati sustav.</p><p>- Lani smo počeli razvijati aplikaciju SOM sport za klubove kako bismo pomogli da se digitaliziraju poslovi koje su obično radili treneri. Od slanja računa roditeljima za mlade sportaše koji treniraju do rješavanja papirologije kojom su pravdali ako bi, primjerice, za 17.000 kuna kupili kosilicu za travnjak nogometnog terena. Sad se aplikacijom jednostavno uslika račun za kosilicu i pošalje u sustav te se odmah dobije informacija je li novac namjenski trošen ili nije. Aplikacijom se također može pratiti redovitost dolaska sportaša i to se šalje roditeljima na uvid - pojašnjava nam Gašparić.</p><p>Pomoću vrlo jednostavne aplikacije ubili su dvije muhe - trenere su maknuli iz vrlo nezahvalnog i zamornog posla dijeljenja računa za članarine, a također su iz klubova maknuli svu silu registratora u kojima se čuvaju računi ako bi se trebalo pravdati namjensko trošenje novca. Naime, vatrogasne zajednice dobivaju pet posto iz proračuna jedinica lokalne samouprave i tako se financiraju, a za sport nekad ode i više novca. Ali taj novac moraju pravdati, odnosno namjenski trošiti i novac ne smije, umjesto za šmrkove vatrogascima, otići na plaćanje privatnih školarina. Uz to, sad je svaka kuna transparentna. Naš sugovornik upućuje na još nešto - ono što je birokracija kroz papirologiju inače radila desetak dana, u Svetoj Nedelji sad se odradi u samo pola sata preko aplikacije.</p><h2>Snimi račun i odmah šalji</h2><p>Stvar je zaista jednostavna i nema nikakvog razloga da se ne uvede u apsolutno svim općinama i gradovima u Hrvatskoj. Snimiš račun, pošalješ u sustav i odmah dobiješ obavijest je li trošak potrošen namjenski... </p>