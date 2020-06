'Halo, smijem li znati kolika će mi biti mirovina? U Hrvatskoj - ne!' U Njemačkoj se smije...

Dobar dan, želim znati kolika će mi biti mirovina? U Hrvatskoj, za razliku od Njemačke, to nije moguće doznati. Obrtnik je čak platio taksu za izračun i čekao tri mjeseca. Odgovorili su mu da mu ne mogu odgovoriti

<p>Imate li, na primjer, 50 godina i 25 godina radnoga staža, uredno plaćene doprinose za mirovinsko, i zanima vas, informativno, kolika bi vam mirovina mogla biti - to nećete doznati.</p><p>Iako je korona kriza pokazala da se štošta može digitalizirati preko noći, izračun mirovine u Hrvatskoj je nemoguć do pred sam odlazak u tu mirovinu. Zaposlena osoba u Hrvatskoj informativni izračun buduće mirovine može zatražiti najranije godinu dana prije ispunjavanja uvjeta i namjere odlaska u mirovinu, odgovara nam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nameti</strong></p><p>Zašto u Hrvatskoj tako, a u Njemačkoj, primjerice, može i bolje? Tamo i netko mlađi, pa bio makar i u 30-ima, može dobiti projekciju buduće mirovine, u koju će ukalkulirani biti svi mogući budući utjecaji na taj iznos. Štoviše, zaposleni jednom godišnje dobivaju informaciju o tome koliko novca ima na njihovu budućem mirovinskom računu.</p><p>Zanimljiv je i slučaj jednog obrtnika koji se na Facebooku požalio kako je već bio u mirovini, no prije devet godina ju je zamrznuo zbog otvaranja obrta. Osoba je s invaliditetom i zanimalo ga je, informativno, koliko bi njegova mirovina iznosila sad. Kako nam je ispričao, u veljači je podnio zahtjev za izračunom mirovine, odgovoreno mu je da uz njega uplati i 70 kuna biljega, što je i učinio.</p><p>Odgovor je dobio - tri mjeseca kasnije. Kako u odgovoru HZMO-a stoji, izračun nije moguće napraviti jer nema zadovoljene uvjete za to - najmanje 60 godina starosti i 35 godina staža. Ni uz 70 kuna biljega nisu zavirili u njegovu dokumentaciju kako bi vidjeli da je izračun mirovine u njegovu slučaju moguć jer je u mirovini već bio. Samo su ga odbili, i to tri mjeseca nakon podnesenog zahtjeva.</p><p>- Nakon tog kasnog odgovora zovem ‘mirovinsko’ telefonom i informaciju o iznosu mirovine dobivam odmah. Dakle, samo je trebalo pogledati unutra i vidjeti što piše. O tome zašto sam čekao nekoliko mjeseci na odgovor, ne bih. Naša tužna svakodnevica - kaže obrtnik.</p><p>U HZMO-u mu se ispričavaju na toliko čekanja i pravdaju ga - koronom. Napominju da netko tko je već bio u mirovini pa ju je zamrznuo može doznati iznos nove mirovine nakon pisanog zahtjeva. Svi ostali, koji u mirovinu još ne mogu, takvu informaciju ne mogu dobiti. Korisnici mirovine, bez obzira na to je li mirovina u isplati, mogu dobiti podatak o iznosu mirovine jer već postoji u sustavu HZMO-a, kažu u toj instituciji.</p><p>- Na upit zašto je gospodin na odgovor HZMO-a čekao četiri mjeseca, uvidom u spis utvrdili smo kako je odgovor stigao nakon nepuna tri mjeseca, a razlog duljine odgovora uvelike je bio uvjetovan situacijom epidemije bolesti COVID-19, kad se u područnim službama HZMO-a radilo prioritetno na poslovima ostvarivanja prava na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu), dok su poslovi koji nisu vezani uz novčana davanja za to vrijeme obavljani kao manje prioritetni.</p><p>- Ne razumijem kad će birokracija shvatiti da nam treba biti na usluzi i da, kad nešto pitamo, pitamo s razlogom. Ako ja kao obrtnik uplaćujem sve što moram u državni proračun, onda očekujem da od toga nešto i dobijem. Ako sam podnio zahtjev za informativnim izračunom mirovine, uplatio za to biljeg, bez obzira na to što su odmah vidjeli da nemam 60 godina, mogli su provjeriti moj slučaj - kaže ogorčeni obrtnik.</p><p>Jedan je od tisuća i tisuća onih od kojih država živi, a ponaša se kao da je situacija obrnuta.</p><p>- Možda sam prilikom podnošenja zahtjeva trebao napomenuti da sam već bio korisnik mirovine, možda i jesam, ne sjećam se. Svejedno, ne bi li bilo normalno da administracija, kad sam već platio 70 kuna, zaviri u svaki dosje i vidi kako stvari stoje - pita se obrtnik. Jednako tako, zašto je u Njemačkoj odavno moguće, a u Hrvatskoj ne, dobiti i informativni izračun buduće mirovine na temelju postojećih podataka? Informativan, ništa više od toga.</p><p> </p>