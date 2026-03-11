Obavijesti

Galerija

Komentari 1
STRAVA

APOKALIPTIČNI PRIZORI Prije 15 godina tsunami je opustošio Japan, poginulo 20 tisuća ljudi

Prošlo je petnaest godina od 11. ožujka 2011., datuma koji je urezan u kolektivno sjećanje Japana i svijeta. Potres, tsunami i nuklearna havarija, poznati kao Veliki potres u istočnom Japanu, ostavili su za sobom pustoš, ali i nasljeđe koje i danas oblikuje živote milijuna ljudi.
91541576
Sve je počelo podrhtavanjem tla magnitude 9,0-9,1, najjačim potresom ikad zabilježenim u Japanu i četvrtim najsnažnijim u svijetu od početka modernih mjerenja 1900. godine. Epicentar se nalazio 72 kilometra istočno od poluotoka Oshika, u Tihom oceanu, no njegova snaga osjetila se na planetarnoj razini. | Foto: Profimedia
1/11
Sve je počelo podrhtavanjem tla magnitude 9,0-9,1, najjačim potresom ikad zabilježenim u Japanu i četvrtim najsnažnijim u svijetu od početka modernih mjerenja 1900. godine. Epicentar se nalazio 72 kilometra istočno od poluotoka Oshika, u Tihom oceanu, no njegova snaga osjetila se na planetarnoj razini. | Foto: Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026