APOKALIPTIČNI PRIZORI Prije 15 godina tsunami je opustošio Japan, poginulo 20 tisuća ljudi

Potres je bio samo okidač za ono što je uslijedilo. Podizanje morskog dna pokrenulo je razoran tsunami koji je jurio prema obali brzinom mlažnjaka. U nekim područjima, poput Sendaija, stanovnici su imali manje od deset minuta za bijeg prije nego što su se golemi valovi sručili na kopno, prodirući i do deset kilometara u unutrašnjost. U gradu Miyako, vodeni zid dosegnuo je nevjerojatnu visinu od 40,5 metara, brišući pred sobom čitave gradove, luke i poljoprivredna zemljišta. | Foto: Profimedia