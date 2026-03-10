Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

U samo tri dana otkako je pozvala građane da joj se obrate ako su primili rješenje da plate porez na nekretnine, Porezna uprava zaprimila je čak 7633 žalbe i prigovora. Kako su nam odgovorili, taj broj je stigao zaključno s prošlim petkom, a prigovori se još primaju. Porezna uprava je u veljači, u drugom valu izdavanja rješenja, poslala više od 192.500 rješenja koji se odnose na više od 201.000 nekretnina. A porezom su zasuli i one koji žive u svojim nekretninama ili su ih dugoročno iznajmili i uredno sve prijavili Poreznoj upravi i trebali su biti oslobođeni plaćanja poreza.

Iz Porezne uprave su nam odgovorili da neki prigovori ne stoje, ali da se oni koje će uvažiti najčešće odnose da građani žive u nekretnini ili je u stanu član obitelji. Nadalje, nekretnina je prodana prije kraja ožujka lani te podaci iz komunalne naknade ne odgovaraju stvarnima.

Međutim, ono što je novo iskrsnulo je da Porezna uprava razrezuje i porez za stanove koji su dugoročno iznajmljeni, ali ako su iznajmljeni tvrtki ili obrtu, odnosno pravnoj osobi. Niti u odgovorima Porezne uprave o najčešćim pitanjima niti se direktno u zakonu to tako spominje. Zakon navodi samo za slučajeve najma da se stambena nekretnina ne oporezuje ako je iznajmljena ugovorom i služi za stanovanje. U odgovorima na pitanja što ako se stan iznajmljuje osobi navodi se: "Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su u dugoročnom najmu, odnosno koje su iznajmljene najmanje deset mjeseci u određenom poreznom razdoblju. Ugovor o najmu mora biti prijavljen Poreznoj upravi".

Međutim, porez je razrezan, a prigovori će biti odbijeni i ako je stan u dugoročnom najmu ako je iznajmljen tvrtki ili obrtu. Bez obzira na to što vlasnik već plaća svaki mjesec porez na najam!

Iz Porezne uprave to tumače da se na stambene nekretnine koje su iznajmljene pravnim osobama plaća viša komunalna naknada. Ako se naknada plaća kao stambena, a iznajmljena je tvrtki ili obrtu, onda će prigovor odbiti i naplatiti porez, odgovorili su nam.

24sata su razgovarala s čitateljicom koja je potpuno zbunjena takvim tumačenjem. Kaže da je stan iznajmila tvrtki, ali isključivo za smještaj njihova radnika čiji OIB je u ugovoru i supotpisnik je ugovora. U ugovoru se navodi da stan služi isključivo za stambene potrebe, ne za poslovne.

- Kakve veze ima komunalna naknada s tim? Zakon je jasan, oni to ne mogu naplaćivati - kaže nam ta čitateljica (podaci poznati redakciji).

Razgovarali smo i s knjigovotkinjom koja ima obrt u stanu u svojem vlasništvu u kojem ne živi, nego je stan kupila baš za obrt. I njoj je stigao porez na nekretnine iako plaća veću pričuvu. OIB nje kao osobe i obrta je jednak.

Tražili smo zato Poreznu upravu dodatna pojašnjenja.

- Ako osoba koja je podstanar ima prijavljeno boravište u stanu, pa čak i ako je iznajmljen pravnoj osobi, onda je to razlog za oslobađanje poreza. Ako nema, bit će naplaćen - dobili smo tumačenje.

Naša čitateljica koja je iznajmila tvrtki za smještaj radnika i koja je pravno potkovana, pak, ističe da to nema smisla.

- Pa odluka osobe kojoj je stan iznajmljen je hoće li se prijavljivati ili ne. Može ga kazniti policija, ali ne mogu mene kazniti porezom zbog toga. Ugovor o najmu je zakonski dokaz i u njemu sve piše - objašnjava nam.

Nisu ovo jedini slučajevi gdje nam se čitatelji žale. Dobili smo primjere niza obitelji koji žive u svojem stanu ili im je porez naplaćen za stanove gdje žive djeca.

A što će biti kad nekim građanima odbiju prigovor? Mogu li se onda žaliti? Iz Porezne kažu da prigovor koji je, primjerice, poslan mailom smatraju žalbom. Ako ga oni odbiju, automatski ide na drugi stupanj u Ministarstvo financija. I onda preostaje samo sud.

- Porezna uprava će po zaprimljenim navodima postupiti žurno, a građani će odgovor dobiti u što kraćem mogućem roku. S tim u svezi ističemo da su obavijesti o poništenju rješenja u određenom broju slučajeva već poslane u korisničke pretince poreznih obveznika - zaključili su.

Saznajemo da i više neće biti ovako masovnih slanja rješenja za prošlu godinu.

192.596

rješenja je poslano u veljači za 2025. godinu. Porezna uprava neće više tako masovno slati rješenja za 2025.

386

grada i općine su povjerili Poreznoj upravi naplatu, a 170 njih sami to naplaćuju. Najveći grad koji sam naplaćuje je Rijeka.

201.172

nekretnine su obuhvaćene rješenjima poslanima u veljači. A kad se zbroje i ona poslana lani, dolazimo do oko 300.000 onih za koje Porezna naplaćuje.