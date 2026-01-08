Nakon Vilija Beroša i Gorana Roića koji su kao HDZ-ovi igrači optuženi za korupciju, ali i dalje rade u bolnicama, ista stvar se događa s Vladimirom Grošićem u bolnici kojom upravlja Grad Zagreb, odnosno Možemo i SDP
Apsurd: Oštetio bolnicu za 1,2 mil. eura, priznao mito, pa se vratio na posao šefa u bolnici!
Oštetiš tvrtku za desetke tisuća eura, namještaš natječaje, Uskok te uhiti, a onda kad izađeš iz istražnog zatvora, ušetaš nazad na posao na svoje radno mjesto kao da se ništa nije dogodilo. Naravno da bi to bilo nemoguće u nekoj privatnoj tvrtki, ali nastavlja se apsurdni niz ljudi koji upravo to čine u javnom sustavu. I to u sustavu zdravstva, gdje pacijenti čekaju na preglede mjesecima, bolnice grcaju u dugovima, a svim građanima dopunsko zdravstveno osiguranje poskupljuje za 62 posto jer sustav nema novca.
