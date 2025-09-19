Korumpirana ekipa nije mogla naći zamjerku najjeftinijoj ponudi i izbaciti iako su čak i zvali te pritiskali vlasnika da odustane. Ali sada Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništava odluku
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Apsurdistan: Državna institucija pomaže onom koga država goni
Nema kraja apsurdima u Hrvatskoj. Posljednji je taj da jedno državno tijelo goni ljude zbog korupcije i ima sve dokaze o namještanju natječaja, a drugo državno tijelo da za pravo prvookrivljenom za istu stvar.Vidi sve članke ovog autora
