Obavijesti

News

Komentari 3
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Komentira Ivan Pandžić
Ivan Pandžić

Apsurdistan: Državna institucija pomaže onom koga država goni

Čitanje članka: 1 min
Apsurdistan: Državna institucija pomaže onom koga država goni
Zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb - Rebro | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Korumpirana ekipa nije mogla naći zamjerku najjeftinijoj ponudi i izbaciti iako su čak i zvali te pritiskali vlasnika da odustane. Ali sada Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništava odluku

Nema kraja apsurdima u Hrvatskoj. Posljednji je taj da jedno državno tijelo goni ljude zbog korupcije i ima sve dokaze o namještanju natječaja, a drugo državno tijelo da za pravo prvookrivljenom za istu stvar.

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025