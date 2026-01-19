Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
Veljača će biti prevrtljiva: i hladna i sunčana, a sredinom ožujka već će zamirisati proljeće no bit će i dana koji će podsjetiti na prave goranske zime... Pravo će nam ljeto stići tek u kolovozu, a prvi snijeg je krajem 2026. moguć već za Svetog Nikolu, koji bi se do nas mogao dosanjkati., kaže Lokvarski kalendar za 2026., kojeg više od dvadeset godina u ovom lijepom goranskom mjestu rade članovi Udruge ljubitelja lokvarskih starina. Predviđa kakvo će biti vrijeme kroz čitavu godinu, a nastaje na temelju starog lokvarskog običaja zvanog “brojanice”.
