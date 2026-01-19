Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su mađarski MOL i ruski Gazprom Neft usuglasili osnovne odredbe ugovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u (Naftna industrija Srbije), javlja Nova.rs.

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.

Dodala je kako je Srbija uspjela ispregovarati poboljšanje svoje pozicije u odnosu na 2008. godinu, kada je srpski udio pao ispod 30 posto.

Plan je da Srbija u bliskoj budućnosti poveća svoje vlasništvo za još pet posto.

Iz Srbije poručuju kako se očekuju da će i njihovi partneri iz UAE-a biti dio budućeg ugovora.

- Još je dosta posla ispred nas. MOL se obvezao da neće zatvoriti rafineriju u Pančevu, nego će održati ona nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno, i povećati ako to bude potrebno - poručila je srpska ministrica.

Podsjetimo, svi problemi kulminirali su krajem prošle godine kad je Rafinerija nafte Pančevo morala obustaviti rad zbog nedostatka sirove nafte.