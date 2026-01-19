Obavijesti

News

Komentari 2
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
Foto: 24sata

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.

Admiral

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su mađarski MOL i ruski Gazprom Neft usuglasili osnovne odredbe ugovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u (Naftna industrija Srbije), javlja Nova.rs.

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje. 

Dodala je kako je Srbija uspjela  ispregovarati poboljšanje svoje pozicije u odnosu na 2008. godinu, kada je srpski udio pao ispod 30 posto. 

nakon dva mjeseca Pančevačka rafinerija opet živa! Janaf otvorio slavinu, nakon isporuke krenula i proizvodnja
Pančevačka rafinerija opet živa! Janaf otvorio slavinu, nakon isporuke krenula i proizvodnja

Plan je da Srbija u bliskoj budućnosti poveća svoje vlasništvo za još pet posto.

Iz Srbije poručuju kako se očekuju da će i njihovi partneri iz UAE-a biti dio budućeg ugovora.

- Još je dosta posla ispred nas. MOL se obvezao da neće zatvoriti rafineriju u Pančevu, nego će održati ona nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno, i povećati ako to bude potrebno - poručila je srpska ministrica.

MAĐARI RUŠE CIJENU Igre oko Janafa: Trebao je biti jak hrvatski adut. Ali, Vučić i Orban spremaju drugi plan...
Igre oko Janafa: Trebao je biti jak hrvatski adut. Ali, Vučić i Orban spremaju drugi plan...

Podsjetimo, svi problemi kulminirali su krajem prošle godine kad je Rafinerija nafte Pančevo morala obustaviti rad zbog nedostatka sirove nafte. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026