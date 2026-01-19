Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su mađarski MOL i ruski Gazprom Neft usuglasili osnovne odredbe ugovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u (Naftna industrija Srbije), javlja Nova.rs.
Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Dodala je kako je Srbija uspjela ispregovarati poboljšanje svoje pozicije u odnosu na 2008. godinu, kada je srpski udio pao ispod 30 posto.
Plan je da Srbija u bliskoj budućnosti poveća svoje vlasništvo za još pet posto.
Iz Srbije poručuju kako se očekuju da će i njihovi partneri iz UAE-a biti dio budućeg ugovora.
- Još je dosta posla ispred nas. MOL se obvezao da neće zatvoriti rafineriju u Pančevu, nego će održati ona nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno, i povećati ako to bude potrebno - poručila je srpska ministrica.
Podsjetimo, svi problemi kulminirali su krajem prošle godine kad je Rafinerija nafte Pančevo morala obustaviti rad zbog nedostatka sirove nafte.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+