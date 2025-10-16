Obavijesti

MILEI TVRDI:

Argentina i SAD pregovaraju o trgovinskom sporazumu

Argentina i SAD pregovaraju o trgovinskom sporazumu
Argentinski predsjednik Javier Milei izjavio je u televizijskom intervjuu da njegova zemlja i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o potencijalnom sporazumu koji bi Argentini dao trgovinske pogodnosti

„SAD snažno favoriziraju Argentinu i postoje trgovinske pogodnosti koje su nam spremne dati“, rekao je Milei.

Ranije je američki ministar financija Scott Bessent obznanio da su SAD-e ponovno kupile argentinske pezose na otvorenom tržištu dodavši da ministarstvo surađuje s investicijskim fondovima i bankama kako bi se stvorio fond od 20 milijardi američkih dolara za nastavak ulaganja u državni dug Argentine.

Predsjednik Trump konstantno naglašava svoju potporu sadašnjim čelnim ljudima Argentine i svom kolegi Mileiju, ali i dodaje da izgubi li on izbore „SAD više neće tratiti vrijeme na Argentinu“.

„Stojim uz Mileija jer je njegova filozofija ispravna i jer je njegov rad ispravan. Zato su idući izbori iznimno važni, kao i njegova pobjeda. Pobijedi li i dalje smo uz njega i Argentinu. Izgubi li, mi odlazimo“, izjavio je Trump.

Argentina 26. listopada izlazi na izbore na sredini mandata na kojem će se birati polovica zastupnika donjeg, te trećina zastupnika gornjeg doma Nacionalnog kongresa. Ti se izbori smatraju ispitom podrške Argentinaca Mileijevoj politici štednje i deregulacije. Predsjednički izbori u Argentini zakazani su za 2027. godinu.

