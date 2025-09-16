Argentina: Predsjednik Milei povećava socijalna davanja

Predsjednik Argentine Javier Milei predstavio je u ponedjeljak prijedlog proračuna za 2026., kojim želi osigurati fiskalnu ravnotežu, temelj svoje politike, uz povećanje sredstava za zdravstvo, obrazovanje i mirovine, uz procijenjeni rast gospodarstva od pet posto. "Nema drugog puta osim fiskalne ravnoteže", rekao je Milei u nacionalnom obraćanju, uoči zakonodavnih izbora s visokim ulozima na kojima Mileijeva libertarijanska stranka nastoji osigurati dovoljno mjesta kako bi spriječila Kongres da poništi njegova veta.

Ključno glasanje dolazi nakon što su lokalni izbori u gusto naseljenoj pokrajini Buenos Aires nanijeli udarac Mileijevoj stranci, čije su mjere štednje utjecale na njezinu popularnost. Milei je rekao da će prijedlog proračuna uključivati ​​"pravilo fiskalne stabilnosti", što znači da ako troškovi premaše očekivanja, proračun treba prilagoditi kako bi se održala fiskalna ravnoteža.

Sljedeće godine Argentina bi trebala ostvariti fiskalni suficit ili, "u najgorem slučaju", fiskalnu ravnotežu, dodao je. Nacrt proračuna pokazao je da vlada očekuje fiskalni suficit od 1,5 posto bruto domaćeg proizvoda sljedeće godine i financijski suficit, nakon otplate duga, od 0,3 posto BDP-a.

Prema dokumentu, treće najveće gospodarstvo Latinske Amerike trebalo bi sljedeće godine ostvariti rast BDP-a od oko 5 posto, nakon rasta od 5,4 posto u 2025.. Vlada također predviđa trgovinski deficit od 5,751 milijardi dolara sljedeće godine, a lokalna valuta trebala bi doseći 1.423 pesa za američki dolar. Očekuje se da će godišnja inflacija usporiti na 10,1 posto do kraja 2026. s procijenjenih 24,5 posto do kraja ove godine.

Milei je rekao da će 85 posto predloženog proračuna biti namijenjeno obrazovanju, zdravstvu i mirovinama, uključujući povećanje izdvajanja za zdravstvo od 17 posto, osam posto za obrazovanje i pet posto za mirovine, uz inflaciju.

"To znači da je prioritet ove vlade, kao što smo oduvijek govorili, ljudski kapital", dodao je Milei.

Vlada Mileija dramatično je smanjila godišnju inflaciju s troznamenkastih razina koje je dosezala prije njegova dolaska na vlast. Međutim, popularnost njegove vlade pogođena je pred ključne izbore korupcijskim skandalom i posljedicama mjera štednje za osobe s invaliditetom i umirovljenike, što je izazvalo redovite prosvjede u glavnom gradu Buenos Airesu.

Lokalni izbori u pokrajini Buenos Aires ranije ovog mjeseca rezultirali su čvrstom pobjedom oporbenih peronista nad vladajućom strankom.

Milei je rekao da će prijedlog večeras poslati Kongresu.