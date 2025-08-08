Obavijesti

PERITO MORENO

Argentinski ledenjak povlači se brže nego što se mislilo

Foto: Romina Cruz/DPA

Nakon desetljeća relativne stabilnosti, poznati ledenjak Perito Moreno u južnoj Argentini povlači se brže nego što se prije mislilo, prema studiji objavljenoj u četvrtak

Dok je ledenjak koji se nalazi u južnim patagonskim ledenim poljima gubio u prosjeku samo 34 centimetra debljine godišnje između 2000. i 2019., u posljednjih pet godina smanjivao se godišnje između 5,5 i 6,5 metara, prema studiji koju je vodio Moritz Koch sa Sveučilišta Erlangen-Nürnberg u Njemačkoj.

U nekim svojim dijelovima, svjetski poznati ledenjak povukao se za više od 800 metara tijekom petogodišnjeg razdoblja do 2024. godine.

Znanstvenici su pregledali ledenjak dug 30 kilometara pomoću posebnog radarskog sustava i mapirali dno jezera iza kraja ledenjaka - njegovog najnižeg kraja ili ruba - te kombinirali ta istraživanja sa satelitskim podacima kako bi analizirali kako su se mijenjale visina njegove površine i brzina kretanja između 2000. i 2024. godine.

"Ispod jezika ledenjaka nalazi se stjenoviti greben koji djeluje kao sidrišna točka", rekao je glavni autor Koch. To je dugo vremena održavalo ledenjak u ravnoteži.

"Naši podaci pokazuju da se ledenjak trenutno odvaja od svoje sidrišne točke", rekao je Koch. Povlačenje ledenjaka tada bi se moglo znatno ubrzati i površina leda mogla bi se smanjiti za 15 četvornih kilometara u roku od nekoliko godina.

Perito Moreno, mjesto svjetske prirodne baštine UNESCO-a, ima površinu od oko 250 četvornih kilometara, više od površine koju pokriva Buenos Aires. Za razliku od drugih ledenjaka u Patagoniji, dugo vremena nije se značajnije povukao.

