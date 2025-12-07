Obavijesti

SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
Foto: facebook/screenshoot

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama

Društvenim mrežama se širi snimka na kojoj muškarac gazi ruže za ubijene žene u Hrvatskoj.Prema svemu sudeći, radi se o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na Trgu. Na društvenim mrežama objavljene su njegove fotografije na kojima drži plakat i nalazi se među moliteljima. 

Foto: Facebook

Ruže je na Trg u subotu postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po njima.

Gazio ruže na Trgu 00:37
Gazio ruže na Trgu | Video: 24sata

Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među klečavce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

Foto: Facebook

Policiji smo poslali snimku i pitali smo ih je li bili prijava i ako nije, hoće li postupati temeljem dostavljene snimke.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

SKANDALOZNO ODVRATNO! Na Trgu gazio ruže za ubijene žene. Vratio se među klečavce. Policija ima snimku
ODVRATNO! Na Trgu gazio ruže za ubijene žene. Vratio se među klečavce. Policija ima snimku

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu.

Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene.

Foto: Facebook

- Dok sam postavljala 38 ruža za 38 zena žrtava femicida u posljednje tri godine još je jedna zena ubijena. Indikativno nije bilo svećenika da predvodi "molitvu krunice", to je nažalost jedino sto se promijenilo od prve Tihe mise. Nastavljamo borbu težim, sudskim putem, znajuć da nam je sa suprotne strane politički pokret koji je u konačnici- opasan, ali spremni smo i ne bojimo se, naša je obaveza zaštiti nasu zemlju i ostaviti je boljom - napisala je umjetnica na Facebooku.

Foto: Facebook

