STOJI IZA BROJNIH OTKRIĆA

Arheolog Mate je podvodni Indiana Jones: 'Što još nismo našli? Ima jedan mitski brod...'

Arheolog Mate je podvodni Indiana Jones: 'Što još nismo našli? Ima jedan mitski brod...'
Paralelno sa studijem, Mate Parica je počeo roniti te na dnu Jadrana otkrio brojna nalazišta

Zaroniti u more može svatko, ali pronaći arheološko nalazište, i to iz prapovijesti - tek nekolicina. Među njima je Mate Parica (45), izvanredni profesor arheologije Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru i voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost "Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana", koji stoji iza nebrojenih otkrića, ali najvažnija su mu ona iz prapovijesti, kojoj je posvetio zadnjih sedam godina svoga rada. U arheološkom praktikumu, u podrumu Sveučilišta u Zadru, pokazuje nam ostatke noževa, a njihovi vlasnici su živjeli davno prije nove ere.

