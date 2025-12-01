Paralelno sa studijem, Mate Parica je počeo roniti te na dnu Jadrana otkrio brojna nalazišta
STOJI IZA BROJNIH OTKRIĆA PLUS+
Arheolog Mate je podvodni Indiana Jones: 'Što još nismo našli? Ima jedan mitski brod...'
Čitanje članka: 5 min
Zaroniti u more može svatko, ali pronaći arheološko nalazište, i to iz prapovijesti - tek nekolicina. Među njima je Mate Parica (45), izvanredni profesor arheologije Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru i voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost "Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana", koji stoji iza nebrojenih otkrića, ali najvažnija su mu ona iz prapovijesti, kojoj je posvetio zadnjih sedam godina svoga rada. U arheološkom praktikumu, u podrumu Sveučilišta u Zadru, pokazuje nam ostatke noževa, a njihovi vlasnici su živjeli davno prije nove ere.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku