IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Piše Ivan Pandžić,
Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti

Hrvatski judo savez je bio među onom većinom sportskih saveza koja je odbila Viktoru Šimuniću, gradonačelniku Oroslavja, dostaviti izvode računa kako bi se vidjelo kako i na što troše novac koji uglavnom dolazi iz državnog proračuna i proračuna državnih tvrtki. Doslovce su u odbijenici napisali da bi onda Šimunić mogao naći kakvu nepravilnost i iskoristiti je "u političke svrhe". Račune koje ekskluzivno donose 24sata otkrivaju i zašto imaju razloga za netransparentnost.

