Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
Hrvatski judo savez je bio među onom većinom sportskih saveza koja je odbila Viktoru Šimuniću, gradonačelniku Oroslavja, dostaviti izvode računa kako bi se vidjelo kako i na što troše novac koji uglavnom dolazi iz državnog proračuna i proračuna državnih tvrtki. Doslovce su u odbijenici napisali da bi onda Šimunić mogao naći kakvu nepravilnost i iskoristiti je "u političke svrhe". Račune koje ekskluzivno donose 24sata otkrivaju i zašto imaju razloga za netransparentnost.
