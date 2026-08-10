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Foto: Muzej Grada Pakraca
MULJ SKRIVAO TAJNE PLUS+

ARHEOLOŠKA SENZACIJA Pakrac u 15. stoljeću pogodio biblijski potop! 'Ovo je kao Pompeji'

Piše Bogdan Blotnej,

Arheolozi kažu kako je takav potop nezamisliv ljudima jer ga otada na ovim prostorima nije bilo. U Pakrac je donio toliko mulja da su ga ljudi jednostavno prekrili i nastavili živjeti dalje...

Apokalipsa, biblijski potop, kraj svijeta. Kako god zvali dotada neviđenu bujičnu poplavu, najvjerojatnije prouzrokovanu olujama neviđenih razmjera, baš ona uništila je u kasnom srednjem vijeku Stari grad Pakrac i okolicu.

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