MULJ SKRIVAO TAJNE PLUS+
ARHEOLOŠKA SENZACIJA Pakrac u 15. stoljeću pogodio biblijski potop! 'Ovo je kao Pompeji'
Arheolozi kažu kako je takav potop nezamisliv ljudima jer ga otada na ovim prostorima nije bilo. U Pakrac je donio toliko mulja da su ga ljudi jednostavno prekrili i nastavili živjeti dalje...
Apokalipsa, biblijski potop, kraj svijeta. Kako god zvali dotada neviđenu bujičnu poplavu, najvjerojatnije prouzrokovanu olujama neviđenih razmjera, baš ona uništila je u kasnom srednjem vijeku Stari grad Pakrac i okolicu.
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