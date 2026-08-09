SVI SU GLEDALI U NJIH FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu