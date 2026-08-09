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SVI SU GLEDALI U NJIH

FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
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Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži
Plenković je prije početka natjecanja odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o tome hoće li se susresti s Milanovićem te hoće li doći do rukovanja dvojice državnih čelnika. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Plenković je prije početka natjecanja odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o tome hoće li se susresti s Milanovićem te hoće li doći do rukovanja dvojice državnih čelnika. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 53

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