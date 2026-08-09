FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
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Plenković je prije početka natjecanja odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o tome hoće li se susresti s Milanovićem te hoće li doći do rukovanja dvojice državnih čelnika.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Plenković je prije početka natjecanja odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o tome hoće li se susresti s Milanovićem te hoće li doći do rukovanja dvojice državnih čelnika. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Plenković je prije početka natjecanja odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i o tome hoće li se susresti s Milanovićem te hoće li doći do rukovanja dvojice državnih čelnika.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Na pitanje hoće li njihov susret biti tek protokolarne prirode ili će razgovarati o određenim temama, premijer je kratko odgovorio: "Tu smo radi Alke."
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Novinare je potom zanimalo i hoće li se predsjednik i premijer rukovati.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
"Vidjet ćemo, koga to briga, to je baš 'najbitnija' stvar", odgovorio je Plenković.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kamere su potom zabilježile susret Milanovića i Plenkovića na Alkarskom trkalištu.
| Foto: Jakov Prkic
Sinjska alka održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine, a od 2010. godine nalazi se na UNESCO-ovu popisu nematerijalne svjetske baštine.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ovogodišnji program u Sinju završava večeras koncertom Siniše Vuce na Trgu dr. Franje Tuđmana.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL