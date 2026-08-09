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IZVANREDNE SITUACIJE

Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata

Piše 24sata,
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Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da čitavo društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada

Svi odrasli građani Švedske trebali bi kod kuće imati gotovinu dovoljnu za tjedan dana osnovnih troškova kako bi mogli kupiti hranu, lijekove i druge potrepštine u slučaju rata ili neke druge krize, poručila je švedska središnja banka Sveriges Riksbank, a prenosi Bloomberg.

Osim svote od otprilike 1000 švedskih kruna (otprilike 110 dolara) po odrasloj osobi, građanima se preporučuje i da imaju bankovne kartice različitih izdavatelja te da koriste lokalnu internetsku uslugu plaćanja Swish. Riječ je o prvim smjernicama koje je središnja banka izravno uputila građanima o načinima plaćanja u izvanrednim situacijama.

- Građani su važan dio ukupne obrane Švedske i ključni za jačanje nacionalne pripravnosti. Pristup različitim načinima plaćanja povećava sposobnost javnosti da obavlja transakcije u slučaju privremenih poremećaja, kriza ili, u najgorem slučaju, rata - poručili su iz Sveriges Riksbank. 

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Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada, u kontekstu povećanih sigurnosnih prijetnji iz susjedne Rusije, a u manjoj mjeri i s Bliskog istoka. Svako kućanstvo već je ranije od Vlade dobilo i brošuru s uputama kako se pripremiti za krizne situacije.

Švedski sustav plaćanja smatra se posebno osjetljivim jer je izrazito digitaliziran. Samo otprilike svaka deseta transakcija obavlja se gotovinom. 

Slične preporuke već su izdale i središnje banke u Finskoj i Norveškoj, državama koje također graniče s Rusijom, a građanima savjetuju da uvijek imaju određenu količinu gotovine i više bankovnih kartica.

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Komentari 2
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