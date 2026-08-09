OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila

Minimalno 1300 kamiona opasnog otpada dovezeno je u Gospić, to bi bilo kao da je Trg bana Jelačića zasut opasnim otpadom od nekih šest-sedam metara visine, rekao je u svibnju ove godine Vjeko Bušić, član građanske inicijative Gospić je naš dom, za portal Ideje.hr.

- To je red veličine otprilike kao da osam velikih nogometnih igrališta napunite otpadom do visine jedan metar ili, recimo, Arenu u Puli do visine od pet metara. Medicinski otpad u takvom stanju u kakvom se nalazi u Gospiću ne bi se smio nalaziti na temperaturi od 8 stupnjeva dulje od 24sata, a u kontakt s njim ne bi smjeli doći ptice i glodavci. Mi danas znamo da to već nekoliko godina stoji zakopano u tlo, koje je krško tlo - ponovili su iz inicijative Gospić je naš dom.

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Inače, odlagalište u Gospiću na kojemu su, kako se sumnjiči, supružnici Šincek i ostali nelegalno deponirali 37.000 tona opasnog otpada nalazi se u radijusu od oko 20 kilometara zračne udaljenosti s više zaštićenih područja među kojima su jedan nacionalni park, jedan park prirode, jedan značajni krajobraz, dva geomorfološka spomenika prirode i pet spomenika prirode, navode vještaci Geotehničkog fakulteta u Varaždinu u svojem nalazu i mišljenju.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Najbliži su Park prirode Planina Velebit i geomorfološki spomenik prirode Pećina Ostrovica, koji su na oko pet metara zračne udaljenosti. Nacionalni park Paklenica je na 13 kilometara od odlagališta, kao i spomenik prirode Pčelinja pećina, a od 11 do 12 kilometara su spomenici prirode Amidžina pećina, Medina i Samogradska pećina kraj Perušića u Lici. Preklapa se s dva područja europske ekološke mreže Natura 2000 - jedno je Lička krška polja prema Direktivi o pticama, a drugo je Ličko polje (Direktiva o staništima). Odlagalište se nalazi unutar prijelaznog rezervata biosfere pod nazivom Velebit, proglašeno u okviru programa "Čovjek i biosfera". Tampon-zona je na manje od pet, a jezgra na oko 20 kilometara.

U krugu od pet kilometara od odlagališta, za koje vještaci upozoravaju da ne treba tumačiti kao dokazanu zonu utjecaja, nego je taj radijus odabran zbog pregleda podataka, evidentirano je 107 vrsta životinja, od kojih je najviše ptica. Među njima je 27 strogo zaštićenih vrsta, a dvije su kritično ugrožene. Među 312 evidentiranih biljnih vrsta, 33 su izdvojene kao strogo zaštićene ili ugrožene.

Podsjetimo, analize vještaka pokazale su povišene koncentracije teških metala u tlu na odlagalištu i 50 metara od njega, kao i da su tzv. vječne kemikalije (PFAS) prodrle u podzemne vode na dvije lokacije nizvodno. Uzvodno ih nema pa opasnosti, što se tiče pitke vode za građane Gospića, nema, no u budućnosti bi potencijalno mogli biti ugroženi gradovi i općine nizvodno koji piju ličku vodu.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković je vezano uz sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću podsjetila na to da su u tijeku dva postupka javne nabave i da su poslali nove upitnike na niz adresa u Europi.

Foto: 24sata

- Isto tako, što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije, tzv. crne točke koje su na krškim područjima, točno je da, osim lokalnih onečišćenja koja su prisutna i o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je sve točno. Mi radimo na svim tim točkama - rekla je Vučković.

Otkrila je i da su 28. srpnja, dakle nakon sastanka s građanima Gospića, poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu.

- U međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i jutros su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta. Mi smo danas poslali dodatno, prema popisu, na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada - rekla je Vučković.

- Punu godinu i pol slušali smo o pripremi i izradi plana, a to što se adrese spalionica i odlagališta prikupljaju tek sad dokazuje da plana nikad nije ni bilo - poručili su ministrici iz inicijative Gospić je naš dom.

Reagirali su i na njezine riječi da rade sve što je moguće.

Foto: Kreirano uz pomoć AI-ja

- Ne radite sve što je moguće, jer je sve ovo što poduzimate posljednjih nekoliko dana bilo moguće poduzeti zadnjih godinu i pol. Zbog toga ne prihvaćamo ni izjave premijera Andreja Plenkovića koji tvrdi da nema mogućnosti za izravne pogodbe i da će sve ići redovnim postupkom javne nabave. Redovan postupak mogao je započeti u ožujku 2025. godine, kad smo vam prvi put pisali (ukupno tri puta smo pisali) te vas upozorili na nužne korake i ozbiljnost situacije - napisali su iz inicijative Gospić je naš dom.

Podsjetimo, prvi natječaj za sanaciju 3500 tona razasutog otpada, odnosno manje od deset posto otpada koji se tamo nalazi, propao je zbog manjka interesa gospodarskih subjekata. Trenutačno su u tijeku natječaji za 4500 tona razasutog otpada i još 650 tona u big bag vrećama ukupne vrijednosti 4,7 milijuna eura.

*Ilustracija i izračun izrađen uz pomoć AI.

37.000 tona

otpada odloženo je i zakopano oko silosa u Gospiću

1300

minimalno kamiona punih opasnog otpada odvezeno je u Gospić

6 metara

Tolika bi bila visina otpada da se njima prekrije cijeli Trg bana Jelačića

125,000.000 eura

stajao bi odvoz i spaljivanje otpada u inozemstvu, no zbog visoke razine klora to bi potrajalo

1,5 godina

prošlo je od uhićenja osumnjičenih. Nije uklonjen ni kilogram otpada...

62 E-MAILA

poslalo je Ministarstvo na adrese spalionica i odlagališta opasnog otpada

2 godine

otpad su dovozili i nezakonito zakapali u Gospiću

17.796 kvadratnih metara

staništa nepovratno je uništeno, a vječne kemikalije nađene su u podzemnoj vodi