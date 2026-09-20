Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević sukobili su se oko budućnosti iznimno vrijednog arheološkog nalazišta u središtu Solina. Njega se, naime, namjerava zatrpati betonom
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Arheološko blago u srcu Solina zakopat će kamenim pločama?!
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U središtu Solina vodi se rasprava o sudbini vrijednog arheološkog nalazišta otkrivenog na prostoru budućeg gradskog trga. Naime, Solin bi uskoro trebao dobiti novi gradski trg, no ispod površine prostora na kojem je planirana njegova gradnja nalazi se arheološko bogatstvo koje građani i posjetitelji, kako upozoravaju iz tamošnje Nezavisne liste mladih, neće moći vidjeti.
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